El informe científico entregado al Ayuntamiento de Gijón ya advertía de la presencia de coque en la playa Carbón que volvió a tiznar la playa este martes. / ARNALDO GARCÍA El análisis que el Incar remitió en octubre constata que parte de las muestras tienen su origen en «la conversión industrial del carbón» RAMÓN MUÑIZ GIJÓN. Viernes, 14 diciembre 2018, 04:03

El granelero 'Castillo de Salas' se hundió con 99.277 toneladas de carbón que desde aquel 24 de enero de 1986 son sospechosas de que San Lorenzo se tizne con frecuencia. El 18 de febrero pasado, tras una de esas manchas, el Ayuntamiento tomó cartas en el asunto. Al día siguiente emitió un comunicado solicitando «tranquilidad a la ciudadanía» e informando de que había encargado a la Universidad de Oviedo «un nuevo estudio sobre el carbón del arenal». El texto añadía que «existen dos informes -de 2002 y 2011- solicitados por Emulsa al Incar (Instituto Nacional del Carbón) ante la aparición de la mancha del arenal. Ambos concluyeron que más del 90% del carbón procedía del naufragio del 'Castillo de Salas' hace 32 años, tratándose de un material inerte que aparece en el arenal coincidiendo con los temporales».

El informe de 2011 está firmado por cinco especialistas, consta de diez páginas y es un estudio petrográfico de dos muestras tomadas en San Lorenzo y Poniente ese mismo ejercicio. Se las compara con otras cuatro datadas en 2002, tres de las cuales están etiquetadas como del 'Castillo de Salas'. El documento se limita a analizar las mezclas de cada toma y concluye que «todas las muestras, tanto las de 2002 como las de 2011, contienen partículas de coque de carbón».

La misión de actualizar el conocimiento recayó este febrero en los dos asesores del Observatorio de la Playa, los geólogos Germán Flor Rodríguez y su hijo Germán Flor Blanco. El primero es el experto de referencia en San Lorenzo desde el hundimiento del granelero y el segundo sigue sus pasos. En coordinación con el área de Medio Ambiente, recogieron el día 20 muestras de arena sucia, e iniciaron pesquisas para localizar vestigios del carbón del 'Castillo de Salas'.

Esta última tarea se reveló ardua. «Hablamos con muchos, algunos jubilados, otros buzos que estuvieron en la operación para reflotar el barco», recuerdan en Medio Ambiente. «Nos dijeron es que aquello era como una mina, que había unas 60.000 toneladas y ahora estarían sedimentadas», agregan. En un momento se barajó recoger material con draga en la zona del naufragio, o lanzar un buzo, ideas que terminaron descartadas.

Los días 19 y 24 de julio Medio Ambiente pide al Incar el «análisis completo de dos muestras» aportadas por Germán Flor. Se trata de una de las bolsas recogidas en febrero y otra que la Universidad tenía etiquetada como recogida en 1987 del 'Castillo de Salas'. Se solicita al laboratorio que las cotejen con otra que hay del de Petrografía del Incar identificada como «muestra 1986».

El encargo está delimitado. El cliente, en este caso el Ayuntamiento, no solicita al Incar que emplee todos sus recursos en averiguar el origen del carbón de la playa, sino que coteje si el material que se le entrega corresponde con el que se sospecha venía del barco. El Incar por su parte no estimó procedente informar que desde febrero había iniciado una investigación propia sobre los carbones en las playas de la región desde la desembocadura del Piles al Nalón.

17 páginas

El 8 de octubre el laboratorio entrega lo que se le pidió, 17 páginas de informe firmados por el director. Como en el encargo de 2002 y de 2011, el documento se ciñe a describir la composición del carbón que le entregaron, sin hacer interpretaciones sobre su relación con el buque hundido. Esta vez, sin embargo, el texto es más específico en otro aspecto. Indica que el 4,2% de la muestra recogida en febrero de la playa no es carbón propiamente dicho, sino coque. «El coque, y particularmente en este caso, es un producto que se obtiene de la conversión industrial del carbón, es decir de su carbonización, y que no viene mezclado con el carbón en condiciones naturales», abunda. Se muestran cuatro fotografías al microscopio ilustrando la textura y porosidad del coque. Es decir, el informe está ya exponiendo que una parte de lo que es la mancha en San Lorenzo no puede llegar del 'Castillo de Salas' y que su origen solo puede estar en la industria que usa «plantas de coque».

El Observatorio de la Playa se reúne el 12 de noviembre. Los doctores en geología asumen la misión de hacer pedagogía con el trabajo del Incar, para lo que reflejan párrafos del mismo, sin incluir la referencia al coque. Los asesores entienden que el informe del Incar «no es concluyente al no existir una muestra tipo de carbón perteneciente al 'Castillo de Salas'», pero, subrayan en negrita, esa es una consideración propia, hecha «desde nuestro punto de vista técnico». En Medio Ambiente aprecian algún «malentendido» entre las partes. El martes el Ayuntamiento tratará de solventarlos reuniéndose con los responsables del Incar.