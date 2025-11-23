El informe por la desaparición de 120.000 toneladas de carbón genera «desconcierto» en el consejo de El Musel

El 10 de octubre pasado la Autoridad Portuaria celebró una reunión de su consejo de administración que tenía como único punto del orden del día ... informar sobre la investigación relativa a la desaparición a finales de 2020 de 120.000 toneladas de carbón descargadas por el buque Berge Triglav en las instalaciones de la EBHI. La exposición del contenido de un informe forense elaborado por la consultora KPMG a instancias de la dirección de la terminal de graneles generó «enfado», «desconcierto» e «inquietud» en algunos de los consejeros del Puerto, según sus propias palabras, tal y como reflejan las actas de la reunión, a las que ha tenido acceso EL COMERCIO.

Juan Arenas y Pablo Varón fueron los encargados, como miembros del equipo de KPMG Forensic que llevó a cabo el trabajo de investigación, de desgranar de manera telemática a los consejeros de El Musel el contenido de un informe que abarcó un período de cinco años. 46 minutos emplearon para describir cronológicamente unos hechos que les llevaron a concluir que el carbón salió de las instalaciones de la terminal de graneles en noviembre de 2020 sin que conste en los registros de la empresa a pesar de que hayan participado medios de la EBHI.

Asimismo, también determinó que todo lo acontecido fue tratado por «un grupo reducido de personas», formado por Laureano Lourido, entonces presidente del Puerto; José Manuel del Arco, entonces consejero delegado de EBHI; Lucía Herrero, directora gerente, y Sergio Noval Herrero, secretario del consejo de administración.

Nieves Roqueñí, que calificó la situación de «descorazonadora» ante el consejo, compartió también las conclusiones de un informe emitido por la Abogacía del Estado el 3 de octubre sobre el contenido de la investigación de KPMG. En este, además de ordenar su traslado a la Fiscalía de Gijón, también manda incoar expedientes de despido disciplinario a Lourido, Del Arco, Herrero y Noval, ya que «podría considerarse que ocultaron, en la medida de sus posibilidades, la desaparición del carbón, sin ponerlo en conocimiento del consejo de administración, tratando, además, de manipular datos, informes y documentos para dar la apariencia de que el carbón seguía en las instalaciones de EBHI y llegándose a facturar sin solución de continuidad por los servicios de almacenamiento por la totalidad del cargamento hasta diciembre de 2022, cuando este en una parte importante había desaparecido desde noviembre de 2020». Por esto último, la Abogacía del Estado también ordena regularizar la situación fiscal de la sociedad.

Necesidad de transparencia

En el turno de palabra de los miembros del consejo de El Musel, la concejala socialista Marina Pineda, que comentó que «las explicaciones facilitadas en momentos anteriores eran muy diferentes al plantear la circunstancia como una disputa comercial», quiso expresar su «sensación de desconcierto» ante los hallazgos, además de resaltar «la necesidad de transparencia que existía».

Por su parte, la alcaldesa y vicepresidenta del Puerto, Carmen Moriyón, calificó las conclusiones de la investigación como «inquietantes» y también recordó que «en este consejo se refirió la situación como una disputa comercial que sería ajena a la Autoridad Portuaria y a la EBHI».

Moriyón también lanzó la pregunta de «a quién compete la supervisión de la actuación de los presidentes de las autoridades portuarias ante el hecho de que en este caso se pudo haber actuado durante muchos años sin ella». Nieves Roqueñí respondió que «la obligación de control de la actuación de la presidencia corresponde a los consejeros», mientras que su deber como presidenta es «dar cuenta con honestidad y lealtad».

Por su parte, el consejero de Movilidad Alejandro Calvo tomó la palabra para calificar el informe como «abrumador», expresar su respaldo al trabajo, con un «agradecimiento especial» a la Abogacía del Estado. Calvo también compartió su «sensación de enfado» al conocer las conclusiones de la investigación y recordó la negativa de Laureano Lourido a facilitar información a la llegada de Nieves Roqueñí.

Guerra de empresas

La delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, respaldó el trabajo del nuevo equipo «en la línea de la necesaria transparencia y eficiencia en la gestión» y recordó que desde su incorporación al consejo solicitó al anterior presidente información sobre la desaparición del carbón y «su respuesta se limitó a calificar la situación como una guerra entre dos empresas en al que la EBHI no tenía nada que ver». El informe de KPMG es, para Lastra, «expresivo de ocultación a las instituciones, incluyendo a la Guardia Civil, ejemplificado en el hecho de que se facilitase información que dio lugar a malentendidos que no se clarificaron».