Panorámica de la terminal de graneles sólidos de El Musel, donde opera la EBHI. Arnaldo García

El informe por la desaparición de 120.000 toneladas de carbón genera «desconcierto» en el consejo de El Musel

La presidenta del Puerto, Nieves Roqueñí, califica la situación «descorazonadora», según describe el documento elaborado por KPMG

Carlos Amado

Carlos Amado

Gijón

Domingo, 23 de noviembre 2025, 00:00

El 10 de octubre pasado la Autoridad Portuaria celebró una reunión de su consejo de administración que tenía como único punto del orden del día ... informar sobre la investigación relativa a la desaparición a finales de 2020 de 120.000 toneladas de carbón descargadas por el buque Berge Triglav en las instalaciones de la EBHI. La exposición del contenido de un informe forense elaborado por la consultora KPMG a instancias de la dirección de la terminal de graneles generó «enfado», «desconcierto» e «inquietud» en algunos de los consejeros del Puerto, según sus propias palabras, tal y como reflejan las actas de la reunión, a las que ha tenido acceso EL COMERCIO.

