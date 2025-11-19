El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Registro en un local de Montevil durante la investigación a la barca de narcos dominicanos. Damián Arienza

Ingresa en prisión otro miembro de la banda de narcos dominicanos asentados en Gijón

Se le acusa de pertenencia a grupo criminal, tráfico de drogas y blanqueo de capitales. Era compinche del fallecido en Toledo al enfrentarse a la Policía

Olaya Suárez

Olaya Suárez

Gijón

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 17:13

La operación contra la banda de nacrotraficantes dominicanos asentados en Gijón suma un detenido. El juzgado de Instrucción número 1 de Oviedo, a petición ... de la Fiscalía, ha ordenado su ingreso en prisión, comunicada y sin fianza, como autor de un delito de pertenencia de organización criminal, tráfico de drogas en cantidad de notoria importancia y blanqueo de capitales, sin perjuicio de que esta calificación pueda modificarse a lo largo de la instrucción del procedimiento.

