Ingresa en prisión otro miembro de la banda de narcos dominicanos asentados en Gijón

La operación contra la banda de nacrotraficantes dominicanos asentados en Gijón suma un detenido. El juzgado de Instrucción número 1 de Oviedo, a petición ... de la Fiscalía, ha ordenado su ingreso en prisión, comunicada y sin fianza, como autor de un delito de pertenencia de organización criminal, tráfico de drogas en cantidad de notoria importancia y blanqueo de capitales, sin perjuicio de que esta calificación pueda modificarse a lo largo de la instrucción del procedimiento.

La Fiscalía solicitó el ingreso en prisión debido a la existencia de riesgo de fuga (el detenido, de nacionalidad dominicana, conserva vínculos con su país de origen, lo que incrementa el riesgo de que pueda sustraerse de la acción de la Justicia), en atención a la gravedad de los hechos y a la pena que, en caso de condena, pueda imponerse al investigado (la pena mínima contemplada en el Código Penal por pertenencia a organización criminal son 9 años de prisión) y para evitar la destrucción de medios de prueba.

El arrestado está considerado miembro de la banda de narcotraficantes que el domingo 9 protagonizaron un tiroteo con la Policía Nacional en Toledo, a donde se habían desplazado para secuestrar a un hombre por una deuda de drogas. Uno de los miembros de la banda murió cuando la Policía repelió los tiros la llegada de los agentes.

La semana pasada hubo cuatro personas detenidas por esos mismos hechos. Uno de ellos fue trasladado al centro penitenciario de Asturias y los otros tres (dos mujeres y un hombre) quedaron en libertad con cargos. La investigación conjunta de la Guardia Civil y la Policía Nacional continúa abierta y bajo secreto de sumario. El grupo criminal, supuestamente, se desplazaba por todo el país ejecutando encargos de otros delincuentes: acompañamientos de alijos de droga, secuestros exprés, cobros de deudas...