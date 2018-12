Ingresan en prisión los tres ladrones de pisos detenidos en El Bibio Herramientas intervenidas con las que supuestamente cometían los robos. / E. C. Los arrestados, de origen colombiano de 46, 43 y 20 años, formaban parte de una banda itinerante que se desplazaba entre comunidades OLAYA SUÁREZ GIJÓN. Miércoles, 26 diciembre 2018, 03:27

Los tres ciudadanos colombianos detenidos el viernes al ser sorprendidos in fraganti robando en un piso de El Bibio ingresaron el lunes en prisión tras prestar declaración ante el juez. Se trata de tres hombres de 46, 43 y 20 años que llevaban únicamente tres meses en España. La Policía Nacional investiga ahora si pueden estar detrás de otros asaltos a viviendas registrados en Gijón en los últimos meses y trata de identificar a otro individuo que presumiblemente les esperaba en la calle a bordo de un vehículo y que habría huido con la llegada de los agentes.

Según explicaron desde la Comisaría, «cada uno de los arrestados tenía una misión predeterminada: uno vigilaba el entorno del edificio, portal, escaleras y ascensor; otro fracturaba las puertas y el tercero se hacía cargo de los efectos sustraídos». «Tenían un modo de actuación muy preciso y ejecutaban su plan en menos de diez minutos», añaden.

Primero comprobaban que no hubiera moradores en las viviendas, luego desmontaban las mirillas y a continuación accedían al interior. Utilizaban en un primer momento plásticos rígidos «para probar si abrían fácilmente al tener puesto solo el resbalón». Si de esa forma no conseguían acceder, «se valían de un extractor de bombines o 'sacacorchos' para violentar la cerradura». Una vez dentro, registraban las estancias en busca de dinero, joyas y pequeños aparatos electrónicos que introducían en mochilas para abandonar inmediatamente el lugar procurando no llamar la atención de vecinos y comerciantes.

En el edificio de la calle del Pintor Orlando Pelayo en el que fueron sorprendidos por la Policía tras el aviso de un vecino, habían entrado en un piso y lo habían intentado en otro, si bien al verse descubiertos, intentando huir por la escalera. No lo consiguieron. Los agentes adscritos al dispositivo especial de prevención de robos consiguieron llegar en muy poco tiempo hasta el lugar e interceptar a los delincuentes que supuestamente forman parte de una banda itinerante.