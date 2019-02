Inmaculada y San José protagonizan hoy los Encuentros Corales Costa Verde en Begoña REDACCIÓN Jueves, 21 febrero 2019, 03:32

El Coro Inmaculada acudirá con 'Bless de Lord', los 'Ecos de la quintana' y 'La golondrina', entre otras. La Coral Polifónica San José, por su parte, apostará por 'Dulce embeleso', 'Alma llanera' y 'La xana' en su repertorio. Ambos protagonizarán hoy la jornada de los XI Encuentros Corales Costa Verde que, hasta el próximo sábado, organiza en la iglesia de Begoña la Coral Costa Verde de Gijón.

A partir de las 20.30 horas, las formaciones dirigidas por Víctor Rodríguez y Begoña Sariego, respectivamente serán las encargadas de recoger el testigo dejado ayer por la Coral Asturiana de Gijón y la Coral Amanecer.

El programa incluye para mañana las actuaciones de la Coral Rosario Acuña y del Coro Asturiano de Gijón. El cierre de estos encuentros llegará el sábado, con la puesta en escena de la Masa Coral de Laviana y de los anfitriones, los integrantes de la Coral Costa Verde de Gijón. Bajo la batuta de Carlos Esperón cantarán, ente otras, 'Can't help falling in love', de Elvis Presley.