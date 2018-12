La innovación empieza en las aulas La exposición del proyecto 'Tercera dimensión'. / C. SANTOS Desde 1998, más de mil estudiantes presentaron sus ideas. Este año, una realidad aumentada para el ocio de los mayores o una maleta tecnológica | Un centenar de universitarios participa en las Jornadas de Proyectos Empresariales EUGENIA GARCÍA GIJÓN. Jueves, 6 diciembre 2018, 04:36

De granjas de caracoles o lavanderías autoservicio a 'apps' para facilitar el día a día en la Universidad o gafas de realidad virtual para mejorar la calidad de vida de los mayores. En veinte años el mundo ha cambiado mucho, y lo que hace dos décadas podía considerarse una «idea innovadora» hoy resulta incluso cotidiano. Algo que permanece intacto, no obstante, es el potencial emprendedor que los universitarios asturianos siguen demostrando, edición tras edición, en las Jornadas de Proyectos Empresariales.

Las que comenzaron ayer, explicó el profesor de organización de Empresas Enrique Loredo, tienen un carácter «especial» precisamente por la longevidad de esta iniciativa que busca fomentar el emprendimiento entre los alumnos de la Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales 'Jovellanos'. Pero no fue ahí, sino algo más lejos, en la Escuela Politécnica de Ingeniería, donde nació este concurso. «Hace unos 25 años, el profesor de Organización de Empresas Jorge Coque Martínez planteó a sus alumnos de sexto curso de Ingeniería Industrial, como práctica obligatoria, que simulasen el proceso de crear una empresa a partir de los conocimientos tecnológicos que hubiesen adquirido en la carrera», rememoró Loredo, quien apuntó también que «los contenidos de creación de empresas, hoy algo habitual en la docencia a todos los niveles, no lo eran entonces».

Aquella idea de Jorge Coque «ha despertado muchas vocaciones emprendedoras, entre otras la de Eva Pando, actual directora general del Idepa, que tuvo su primer contacto con el emprendimiento en estas jornadas, y generado interés por el tema». Tanto es así que pronto el Ayuntamiento de Gijón comenzó a colaborar con sus técnicos en la formación práctica de los estudiantes y otro grupo de profesores se sumaron a la iniciativa y acabaron por dar forma a estas Jornadas.

A lo largo de estos años, Impulsa Empresas, la asociación sin ánimo de lucro Seniors Españoles para la Cooperación Técnica (Secot), la Asociación de Jóvenes Empresarios y muchos otros empresarios a título individual han colaborado con este concurso poniendo a prueba desde el jurado los proyectos de los participantes.

Nueve grupos

Emprender no es sólo tener una buena idea. Los alumnos que participan en estas jornadas tienen que realizar un estudio de viabilidad de una iniciativa con alto contenido tecnológico o innovador, basada en una idea empresarial propia a la que someten a los correspondientes estudio del mercado, económicos, productivos y técnicos. Después queda exponerlo en público, seguramente el trámite más difícil por el que ayer pasaron los nueve grupos participantes. Con sus propuestas demostraron que la tecnología punta no está reñida con la ecología o los valores tradicionales dando una vuelta de tuerca a ideas como la realidad virtual, la artesanía o la industria.

No lo puso fácil el jurado: «¿Estáis seguros de que podéis basar la mayor parte de vuestra financiación en subvenciones? ¿Habéis pensado en lo difícil que resulta acercaros a vuestro público objetivo? ¿Tenéis clara la viabilidad de la empresa?», objetaron. A pesar de ello, «cualquiera de estos proyectos podría tener cabida en nuestra asociación», valoró Huber Obeso, de AJE, para quien «cuanto antes se empiece a trabajar la capacidad de innovación, mejor». Coincidió con él Goyo Salvador, de Impulsa, quien destacó la importancia de «desarrollar el gen emprendedor» y aseguró que «hay más de un 'spin off' de proyectos que comienzan en facultades universitarias y se convierten en empresas reales». «Es una actividad ficticia, pero lo tratamos con toda seriedad, porque estos planes de empresa no se diferencian de los que nos presentan a diario», sentenció José Carlos Rionda, de Secot. Los ganadores se conocerán el lunes, a las 13 horas.