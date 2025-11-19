Inscríbete ya en el Plan de Empleo Municipal Abierto el plazo de inscripción hasta el 28 de noviembre. El programa contempla 166 contratos de un año de duración, distribuidos en diferentes ocupaciones

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Gijón/Xixón ha aprobado las bases de la convocatoria del Plan de Empleo Municipal 2025-2026, una importante iniciativa para la creación de empleo en el municipio, que ofrecerá 166 puestos de trabajo.

Este programa se enmarca dentro de las subvenciones del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias (SEPEPA), relativas a la convocatoria 2025 para la contratación en 'Planes de Empleo en el marco de los itinerarios integrados de activación en el ámbito local', y cuenta con la financiación del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y del Fondo Social Europeo Plus (FSE+) 2021-2027.

El programa

Se ofrecerán 166 contratos de un año de duración, distribuidos en diferentes ocupaciones. 124 contratos serán en modalidad de 'contrato para la mejora de la ocupabilidad y la inserción laboral', con plazas en 22 perfiles profesionales; y 42 contratos serán en modalidad de 'contrato formativo para adquirir una práctica profesional adecuada', dirigidos a personas con títulos de formación en Certificados Profesionales, Formación Profesional o Formación Universitaria, en un total de 24 ocupaciones diferentes.

En total 81 plazas estarán reservadas para mayores de 45 años y 49 dirigidas a personas pertenecientes a familias perceptoras de Salario Social Básico o Ingreso Mínimo Vital.

Perfiles ofertados

– 42 contratos formativos para adquirir la práctica profesional.

De estos, 31 plazas serían para titulaciones universitarias:

–Titulación Habilitante para el Ejercicio Profesional de la Arquitectura (2 plazas)

–Grado en Periodismo/Grado en Ciencias de la Información (1 plaza)

–Grado en Derecho (6 plazas)

–Grado en Pedagogía (1 plaza)

–Grado en Contabilidad y Finanzas (1 plaza)

–Grado en Comercio y Marketing (2 plazas)

–Grado en Ingeniería Eléctrica (1 plaza)

–Grado en Edificación/Grado en Arquitectura Técnica (2 plazas)

–Grado en Ingeniería Civil (3 plazas)

–Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural (1 plaza)

–Grado en Geomática/Topografía (1 plaza)

–Grado en Educación Social (1 plaza)

–Grado en Magisterio de Educación Primaria (3 plazas)

–Grado en Lengua Española y sus Literaturas + Minor en Asturiano (2 plazas)

–Grado en Sociología (1 plaza)

–Grado en Trabajo Social (1 plaza)

–Grado en Historia (1 plaza)

–Grado en Historia del Arte (1 plaza)

Asimismo hay 7 plazas para titulaciones en ciclos formativos de grado superior:

–Técnico/a Superior en Integración Social (2 plazas)

–Técnico/a Superior en Marketing y Publicidad (2 plazas)

–Técnico/a Superior en Promoción de Igualdad de Género (1 plaza)

–Técnico/a Superior en Animación Sociocultural (1 plaza)

–Técnico/a Superior en Paisajismo y Medio Rural (1 plaza)

Y 4 plazas para Certificados Profesionales:

–Certificado Profesional de Nivel 1 de la Familia de 'Edificación y Obra Civil' (4 plazas)

–124 contratos para la mejora de la ocupabilidad y la inserción laboral

–Jefe/a de Equipo en Obras de Construcción (4 plazas)

–Jefe/a de Equipo en Obras de Jardinería (1 plaza)

–Oficial/a de 2ª Albañilería (14 plazas)

–Oficial/a de 2ª Encofrados (3 plazas)

–Oficial/a de 2ª Conductor/a (1 plaza)

–Oficial/a de 2ª Soldadura (7 plazas)

–Oficial/a de 2ª Jardinería (13 plazas, 2 reservadas a discapacidad y 1 reservada a discapacidad intelectual)

–Oficial/a de 2ª Forestal (2 plazas)

– Oficial/a de 2ª Pintura en Construcción (7 plazas)

–Empleado/a de Oficina (6 plazas, 1 reservada a discapacidad)

–Empleado/a de Servicios (6 plazas, 1 reservada a discapacidad)

–Peón/a de Almacén (2 plazas)

–Peón/a Forestal (2 plazas)

–Peón/a de Oficios (10 plazas)

–Peón/a de Oficios. Reserva de Discapacidad Intelectual (3 plazas)

–Gestor Cultural (2 plazas)

–Documentalista (2 plazas)

–Técnico/a de Producción Audiovisual (1 plaza)

–Delineante (4 plazas)

–Administrativo/a (27 plazas, 4 reservadas a discapacidad)

–Operador/a informática (2 plazas)

–Asesor/a Energético/a (5 plazas)

Requisitos

Para poder participar los interesados deben:

–Estar en situación de desempleo no ocupadas

–Cumplir con los requisitos establecidos en las bases para acceder a las diferentes modalidades de contratación

Plazo de inscripción

El plazo de inscripción se abrió ayer miércoles 19 de noviembre y se cerrará el próximo día 28. Las solicitudes se podrán presentar de manera electrónica a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Gijón/Xixón (sedeelectronica.gijon.es), en la sección 'Empleo Municipal' y apartado 'Selección Personas Beneficiarias'. Una vez cerrado el plazo comenzará el proceso de selección, con el objetivo de iniciar las contrataciones a partir de enero de 2026.

Para obtener más información sobre la convocatoria, las personas interesadas pueden consultar las bases completas en la Sede Electrónica o contactar al 985 18 15 57. También pueden enviar un correo electrónico a orientacion.empleo@gijon.es

