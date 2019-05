Las inspecciones en la ITV bajan un 10% Personal de la ITV de Gijón revisa un par de turismos. / DAMIÁN ARIENZA Tres de cada diez turismos y motos, cuatro de cada diez autobuses y casi seis de cada diez camiones no pasan el examen a la primera | La estación gijonesa revisó casi 8.000 vehículos menos en 2018 por la mayor duración de las pruebas LAURA MAYORDOMO GIJÓN. Domingo, 26 mayo 2019, 01:54

La ITV de Gijón redujo el año pasado casi un 10% las cifras de vehículos revisados y de inspecciones y no precisamente por falta de carga de trabajo o porque se haya visto desplazada por otras estaciones en la elección de los conductores que han de pasar por este trámite. La explicación a esta caída se encuentra básicamente en el real decreto que entró en vigor hace un año y que introdujo sustanciales cambios en la inspección técnica de vehículos. La norma amplió el número de elementos que se deben revisar en cada examen -como la emisión de gases contaminantes o los elementos electrónicos del vehículo- e introdujo cambios en otras -se incrementó el control sobre los cuentakilómetros o los neumáticos, por ejemplo-. Todo eso explica que realizar cada prueba consuma ahora más tiempo. En el caso de los turismos, unos 25 minutos. Son en torno a tres minutos más de lo que suponía el examen antes de la entrada en vigor del nuevo decreto.

Tres minutos que pueden parecer poco, pero que multiplicados por los 63.386 turismos que el año pasado llegaron a las instalaciones de Tremañes para pasar la ITV, ya da una idea de lo que implica poner en práctica un manual de procedimiento que es «más exigente» precisamente para «evitar posibles fraudes y manipulaciones en los vehículos, sobre todo en lo referente a emisiones contaminantes».

El año pasado, pasaron por la estación gijonesa de ITVASA 81.547 vehículos para realizar una primera inspección técnica. Son cerca de ocho mil menos que los que se revisaron el ejercicio anterior. En cuanto al número total de inspecciones -tanto las iniciales como las que se llevan a cabo tras la subsanación de los defectos detectados en el primer examen-, ascendieron a 117.237, un 9,3% menos que las realizadas en 2017.

De la estadística de actividad del año pasado se extrae además el dato de que 92% de los conductores de turismos que acudieron con cita previa a la ITV de Gijón tuvieron el resultado de la inspección, favorable o no, antes de una hora. Lo que no ha variado mucho con respecto a años anteriores es el porcentaje de turismos y motos que consiguen pasar la ITV a la primera: el 64,5%. Tres de cada diez turismos y motocicletas, cuatro de cada diez autobuses y casi seis de cada diez camiones no lo logran y han de volver con posterioridad a la ITV.

Los defectos considerados muy graves que con mayor frecuencia se detectan en Gijón están relacionados con los ejes, la suspensión o los neumáticos. Representan más de la mitad de los casos. La segunda causa más común de inspección desfavorable por un defecto grave tiene que ver con el mal estado de los frenos del vehículo. De todas formas, este tipo de defectos no es muy frecuente. De las casi 29.000 inspecciones que resultaron desfavorables el año pasado, apenas hubo 302 casos de defectos muy graves.

Entre los considerados graves, los más frecuentes están relacionados con el sistema de alumbrado y señalización de los vehículos (un 25,6%), seguidos de las emisiones contaminantes (un 22,6%). Los relacionados con los ejes, suspensión y neumáticos ocupan en este caso la tercera posición (15,9%).

Aún es pronto para que se aprecie en las estadísticas una de las novedades introducidas el año pasado: el chequeo del sistema de control de emisiones a través del sistema de diagnóstico a bordo (OBD) entró en vigor el 10 de septiembre, pero solo para los vehículos Euro 5 y Euro 6. Dado el pequeño porcentaje del parque móvil al que afecta en Asturias y la fecha de introducción de los defectos -que se consideran graves e implican una nueva inspección del vehículo- este elemento de examen «no ha incrementado el porcentaje de rechazo con respecto a 2017», explican fuentes de la empresa pública ITVASA.

Otros cambios de calado introducidos en esta nueva ITV son por ejemplo la obligatoriedad de presentar el recibo del seguro del vehículo para acceder a la inspección, que el distintivo V-19 -la conocida como 'pegatina de la ITV'- pasa a ser ahora la prueba de la inspección y que la solicitud de las inspecciones no periódicas (por reformas, matriculaciones, duplicados, etcétera) debe firmarla obligatoriamente el titular del vehículo, que deberá identificarse legalmente como tal.

Hay más novedades. Si hasta el pasado 20 de mayo, era obligatorio que, tras la corrección de los defectos, la segunda inspección se realizara en la misma estación de ITV, ahora los conductores pueden llevar sus vehículos a cualquier ITV, sea de su comunidad o no. En las instalaciones de Tremañes ya se está notando estos meses un aumento de conductores que recurren a la estación gijonesa para pasar la segunda inspección de sus vehículos tras un primer intento en otra comunidad.

Lo que se descarta desde la gerencia es la 'fuga' a otras estaciones en las que pasar la inspección pudiera resultar más sencillo. Se apunta más bien como causa a las dificultades de encontrar hueco en la fecha que uno busca.

Por eso «es importante que se sepa» que ahora pasar la ITV hasta un mes antes de que caduque no modifica el plazo para la siguiente. Es decir, que si la inspección le vence el 30 de junio, puede presentarse en la ITV cualquier día a partir del 30 de mayo y, si la pasa, la tendrá vigente hasta el 30 de junio de 2020. Por último, para que un vehículo sea considerado clásico, ha de tener tres o más décadas, ya no 25 años, como hasta ahora.