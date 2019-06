El mal uso de las instalaciones deportivas podrá multarse desde el 26 de junio I. VILLAR GIJÓN. Miércoles, 5 junio 2019, 00:49

El BOPA publicó ayer la aprobación definitiva del nuevo Reglamento de Uso y Servicio de Instalaciones Deportivas del Patronato Deportivo Municipal de Gijón, que sustituye a las normas vigentes desde 2005 e incluye por primera vez la posibilidad de imponer sanciones económicas a quien incurra en incumplimientos de la misma. Tras no haber recibido alegaciones durante su perioro de información pública, entrará en vigor en quince días hábiles, esto es, el 26 de junio.

El texto clasifica las infracciones en leves, graves y muy graves. En el primer grupo se incluyen acciones como fumar en las instalaciones, no dejar libre la taquilla al finalizar la actividad, acceder a los espacios dedicados a la práctica deportiva con calzado o vestuario inadecuado, no usar gorro en la piscina, no ducharse antes de entrar a ella y empujarse, saltar o jugar alrededor de la misma si con ello se causan molestias o riesgo de accidentes. Cualquiera de estos comportamientos podría castigarse con una multa de entre 50 y 750 euros y con la privación del derecho de uso de las instalaciones en un periodo que puede oscilar entre un día y un mes.

Consideración grave, con multa de hasta 1.500 euros y expulsión de un mes a un año, tendrán el maltrato al personal u otros usuarios, introducir animales u objetos prohibidos, bañarse con heridas o enfermedades contagiosas, verter en las piscinas líquidos o sustancias que alteren gravemente su calidad y no atender las instrucciones de los socorristas. Las infracciones muy graves son las relacionadas con incumplimientos de la normativa de seguridad, la adopción de actitudes de acoso a otros usuarios e incitar a actitudes violentas, machistas, racistas, sexistas, homofóbicas y tranfóbicas, «tanto en el terreno de juego como en las gradas». La multa puede ser de 3.000 euros y hasta tres años de expulsión.