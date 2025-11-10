El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Alberto Núñez, Ángel Balea, Antonio Bahamonde, Miguel Ángel Lubián, Gerardo Blanco y David Pérez Pancho, instantes antes de la apertura de la XV Semana de Impulso TIC. Paloma Ucha
Jornadas sobre tecnología en Gijón

La inteligencia artificial afectará a uno de cada tres empleos

«Tenemos que espabilar e insistir en la innovación para que todo esto no nos coja a traspiés», advierte el catedrático Antonio Bahamonde en la apertura de la Semana de Impulso TIC

Laura Mayordomo

Laura Mayordomo

Gijón

Lunes, 10 de noviembre 2025, 17:50

Comenta

La inteligencia artificial transformará nuestra forma de trabajar. Impactará en buena parte de los empleos actuales y también «en los que tendremos en el futuro». ... Pero eso no tiene por qué ser negativo. Habrá procesos que se automatizarán y eso «nos permitirá focalizarnos realmente en trabajos de valor», subraya David Pérez Pancho, decano del Colegio de Ingeniería e Informática del Principado de Asturias.

