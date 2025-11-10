La inteligencia artificial afectará a uno de cada tres empleos

La inteligencia artificial transformará nuestra forma de trabajar. Impactará en buena parte de los empleos actuales y también «en los que tendremos en el futuro». ... Pero eso no tiene por qué ser negativo. Habrá procesos que se automatizarán y eso «nos permitirá focalizarnos realmente en trabajos de valor», subraya David Pérez Pancho, decano del Colegio de Ingeniería e Informática del Principado de Asturias.

De lo que ya nadie duda es de que la generalización del uso de esta tecnología tendrá como consecuencia «cambios en los perfiles profesionales», subraya el decano del Colegio de Graduados e Ingenieros Técnicos en Informática del Principado, Alberto Núñez.

No está cuantificado el impacto que tendrá la IA en el mercado laboral asturiano, pero la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ya ha hecho algunos cálculos: «Estima que van a desaparecer del orden del 3,3% de los empleos. Sin embargo, la IA va a influir en muchos más, del orden del treinta y tantos por ciento. Eso significa que tenemos que espabilar e insistir más en la innovación para que todo esto no nos coja a traspiés», animó Antonio Bahamonde, catedrático de Inteligencia Artificial de la Universidad de Oviedo y miembro de la Academia Asturiana de Ciencia y Ingeniería.

La vicealcaldesa, Ángela Pumariega, inauguró la Semana de Impulso TIC, en el Parque Científico Tecnológico de Gijón.

Los tres han participado esta mañana en la jornada de inauguración de la XV Semana de Impulso TIC, organizada por los dos colegios profesionales en Gijón. También estuvieron presentes la vicealcaldesa y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación de Gijón, Ángela Pumariega, y el director general de Formación Profesional del Principado, Ángel Balea. En la edición de este año, la Inteligencia Artificial será el eje de cinco días charlas, ponencias y mesas redondas en las que se abordará cómo esta herramienta está transformando la sociedad y qué proyectos destacados se están desarrollando en nuestra región.

«Nos reinventaremos»

Para Alberto Núñez, la IA nos sitúa ante una nueva revolución, en la que «cabe plantearse si realmente vamos a repartir tareas entre personas e inteligencia artificial o si vamos a hacer esquemas más integrados entre personas e inteligencia artificial. Estas cosas todavía cabe planteárselas, pero yo siempre digo que la inteligencia artificial será lo que queramos las personas. Porque la vamos a concebir, la vamos a diseñar, la vamos a implantar y finalmente vamos a operarla y explotarla nosotros».

«Los humanos tenemos capacidades que no se vislumbran aún para la inteligencia artificial y por tanto será necesario nuestra participación. A largo plazo, nos reinventaremos», ahondó en la misma línea Pérez Pancho.

Premios

La Semana de Impulso TIC finalizará el viernes con la entrega de los Premios Impulso TIC 2025 en un acto que tendrá lugar en La Hacienda Llorea Golf. En la categoría de Educación, el primer premio es para el Instituto de Educación Secundaria Peñamayor de Nava, por su proyecto educativo CIDERCAR. El segundo, para el Colegio Público Salvador Vega Berros de Sariego, por su proyecto educativo «Drones en busca de los Objetivos de Desarrollo Sostenible».

El Premio Impulso TIC en la categoría Social lo ha ganado Kanjo Emotion, empresa asturiana que aplica la inteligencia artificial al servicio del bienestar emocional infantil. En la categoría Innovación, se distingue a Okticket por su plataforma digital de gestión de gastos corporativos, «referente de innovación tecnológica en el ámbito FinTech». Y el Premio Impulso TIC en la categoría Organización se ha concedido este año a eBroker Insurance Technologies S.A., por su trayectoria de 25 años de innovación tecnológica en el sector asegurador.

Por último, el jurado decidió otorgar el Premio Impulso TIC en la categoría Mención Especial a Aquilino Adolfo Juan Fuente, «por su destacada trayectoria profesional y su papel fundamental en el desarrollo y consolidación de la ingeniería informática en Asturias».