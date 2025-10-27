¿Cómo convivir con la Inteligencia Artificial? Gijón te dará algunas claves Del 3 al 6 de noviembre, la ciudad acogerá unas potentes jornadas sobre IA, donde además de ponencias habrá una exposición de arte digital

Presentación de las jornadas sobre Futuro y Tecnología que se desarrollarán en Gijón del 3 al 6 de noviembre y donde se abordará cómo convivir con la Inteligencia Artificial.

¿Cómo convivir con la Inteligencia Artificial? Es la pregunta a la que se intentará dar respuesta en las jornadas sobre Futuro y Tecnología que se celebrarán en Gijón y que este lunes fueron presentadas en el Centro de Cultura Antiguo Instituto (CCAI), dentro del programa Gijón con Ciencia. Bajo el lema' Humanos frente a máquinas. Cómo convivir con la Inteligencia Artificial', las jornadas se desarrollarán del 3 al 6 de noviembre y tratarán el tema de la IA y qué retos de presente y futuro nos plantea. Las ponencias serán en el CCAI (a las 19 horas, los días 3, 4 y 5) y en la Laboral (la del día 6, también a las 19 horas).

Las jornadas además ofrecerán la exposición digital Arte e Inteligencia Artificial Generativa-CreAtIva Magazine que podrá verse en el Centro de Cultura Antiguo Instituto a partir de este miércoles 29 de octubre. En esta exposición digital se mostrarán las obras de los artistas seleccionados en el volumen 7 la revista CreAtIva Magazine, que lleva por título 'Belleza'. En las obras expuestas, creadas con IA generativa, artistas y creadores nos hablan de su visión de belleza aplicado a cualquier punto de vista, ya sea arte, moda, naturaleza, el error o el cuerpo humano.

Habrá también una visita comentada a la exposición a cargo de «WIktor VR» este domingo 2 de noviembre al mediodía.

Tal y como detallaron este lunes durante la presentación de las jornadas que, contó, entre otros, con la presencia de la concejala de Cultura, Museos e Industrias Creativas, Montserrat López Moro, «el desarrollo acelerado de la inteligencia artificial (IA) está produciendo transformaciones profundas. En algunos casos empiezan a hacerse evidentes en nuestra cotidianidad al integrarse poco a poco en diversos aspectos de nuestra vida. Pero muchos de los avances en el ámbito de la IA superan nuestra capacidad de comprensión y suscitan no pocos interrogantes: ¿Pueden simular las máquinas aspectos de la inteligencia humana? ¿Hasta dónde van a llegar sus capacidades? ¿Provocará cambios drásticos en la sociedad? ¿Cuáles son los límites y los riesgos de la IA?»

En estas Jornadas, científicos y científicas, expertos y expertas del ámbito universitario y de la investigación tratarán de poner luz, con un enfoque divulgativo, a éstas y otras incógnitas. El primer día, lunes 3 de noviembre, se analizará el concepto de la IA, sus capacidades y los avances más recientes. El segundo día estará centrado en examinar cómo funciona la inteligencia artificial en comparación con la inteligencia humana y se hablará de las capacidades potenciales de la IA para desentrañar patrones inconscientes de la conducta humana. La tercera jornada será para los algoritmos, a la relación entre inteligencia artificial, humanidad y humanismo, así como a las implicaciones que conlleva la convivencia con la inteligencia artificial. Para cerrar el encuentro, la última sesión estará centrada en el uso de la IA generativa para la creación artística.

Ponentes

Los ponentes serán Marco Schorlemmer, investigador científico del Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial del CSIC. Profesor Asociado del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universitat Autònoma de Barcelona en los estudios de Grado en Inteligencia Artificial. Doctor en Informática por la Universitat Politècnica de Catalunya. Su investigación versa sobre la representación del conocimiento y el razonamiento automatizado en sistemas multiagente. Ha sido investigador principal y coordinador científico de proyectos nacionales y europeos con contribuciones científicas en técnicas de especificación formal, razonamiento diagramático, ontologías informáticas y creatividad computacional.

Le sigue Salvador Martínez, catedrático de anatomía y embriología humana de la Universidad Miguel Hernández de Elche, director del Laboratorio de Embriología Experimental del Instituto de Neurociencias de Alicante, profesor de L'école Doctorale del Instituto Pasteur de París y Académico de número de la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana. Sus investigaciones se han centrado en el desarrollo temprano del sistema nervioso, la morfogénesis cerebral y la interacción entre los vasos sanguíneos y las células nerviosas.

Ignasi Beltrán de Heredia, catedrático de derecho del trabajo de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y consejero independiente del Consell Econòmic i Social de Catalunya (CTESC) también estará presente. Una de sus líneas de investigación se ha centrado en analizar el impacto de la inteligencia artificial en la sociedad en general y, en particular, en el mundo del trabajo. Recientemente, ha publicado el libro: 'Inteligencia artificial y neuroderechos: la protección del yo inconsciente de la persona.

La lista de expertos continúa con Mercedes Siles, catedrática de álgebra de la Universidad de Málaga y Académica de número de la Academia Malagueña de Ciencias. Ha sido directora general de ANECA. Es miembro del Consejo Asesor de la Fundación Hermes. Actualmente lidera dos iniciativas estratégicas innovadoras: Algoritmos éticos y responsables para el desarrollo humano; y Categorización de tareas y progreso laboral en el ámbito académico. Cuenta con más de setenta publicaciones científicas en el ámbito de las matemáticas. Ha presidido el Comité Español de Matemáticas y vicepresidido la Real Sociedad Matemática Española. Ha recibido premios como el Farola Ciencia, el Dosta con el Corazón y el Top 100 Mujeres Líderes.

El cuadro de ponente lo completa Noelia Rico, doctora en informática por la Universidad de Oviedo (2022). Desde 2018 desarrolla su labor docente e investigadora en el Área de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial del Departamento de Informática de esta Universidad. Imparte asignaturas en los grados de Ingeniería Informática y de Ciencia de Datos, así como materias de minería de datos en programas de máster. Su investigación se centra en métodos eficientes de decisión y en la aplicación del aprendizaje automático a problemas reales, en el marco de proyectos nacionales, europeos y de transferencia con entidades públicas y privadas. Actualmente dirige el Centro de Estudios sobre el Impacto Social de la Inteligencia Artificial de la Universidad de Oviedo.

En las jornadas sobre IA habrá también artistas. Marina Núñez, artista y profesora en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Vigo, hablará sobre el arte en la era digital. Su obra, desarrollada a través de pintura, imagen digital, vídeo e instalaciones, aborda identidades híbridas, cuestionando nociones de género, cuerpo y diversidad. Ha expuesto en museos como el MUSAC o Es Baluard, y su trabajo forma parte de colecciones como las de la Fundación La Caixa, la Fundación Botín y el Museo Reina Sofía. Por su parte, Solimán López, artista e investigador en arte, ciencia y biotecnología hablara sobre el ADN y la inteligencia artificial. Es licenciado en Historia del Arte y máster en Arte y Comunicación Visual. Combina teoría y experimentación tecnológica. Ha expuesto en más de treinta países y en museos como el Hermitage, el Pompidou o el ZKM.