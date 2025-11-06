Intenta matar a golpes a un hombre tras recriminarle que toquetease a una mujer en Gijón La Fiscalía solicita nueve años y medio de prisión. Los hechos sucedieron en enero de 2022

Eva Hernández Gijón Jueves, 6 de noviembre 2025, 18:51 | Actualizado 19:09h. Compartir

Una noche de enero de 2022 en el centro de Gijón que terminó convirtiéndose en una escena de violencia extrema. La Fiscalía del Área de Gijón solicita penas de nueve años y medio de prisión para un hombre acusado de intento de homicidio y abuso sexual tras atacar brutalmente a un desconocido que le reprochó haberle agarrado el glúteo a una mujer. La vista oral comenzó este jueves en la sección Octava de la Audiencia Provincial, con sede en Gijón, aunque fue suspendida y aplazada a una fecha aún por determinar.

Los hechos sucedieron el 18 de enero de 2022, a la altura del número 11 de la calle Magnus Blikstad. El procesado se acercó a un hombre y una mujer con los que no mediaba ningún tipo de relación y que estaban sentados en un banco y comenzó a hablar con ellos. Poco después, el hombre y la mujer le pidieron al acusado que se fuera para continuar la conversación que estaban manteniendo. Fue en ese momento cuando el procesado se encaró con la mujer y le agarró por un glúteo y se lo apretó al tiempo que le decía: «pero si te gusta».

En ese instante, el hombre recriminó al procesado su actitud y, sorpresivamente, el acusado le dio un fuerte puñetazo en la boca, provocando su caída de espaldas al suelo. Una vez en el suelo, el procesado le propinó varias patadas en la cabeza y cuerpo para, después, abandonar apresuradamente el lugar.

Por esta situación, el hombre sufrió policontusiones en la cara y en el abdomen. Lesiones, que de no haber recibido asistencia médica inmediata, le hubieran comprometido la vida.

Por ello, la Fiscalía solicita nueve años y medio de prisión y, en concepto de responsabilidad civil, indemnice al hombre con 17.940 euros por el tiempo invertido en la sanidad de sus lesiones, con 16.000 euros por las secuelas y con 2.500 euros por los gastos del tratamiento odontológico y al SESPA con la cantidad que acredite en concepto de gastos médicos.

Temas

Gijón