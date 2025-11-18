Intentan acceder a uno de los pisos precintados en Gijón de la banda de narcos

Una semana después de que se produjesen los registros domiciliarios en Gijón por la operación de los presuntos narcotraficantes que se enfrentaron a tiros ... con la Policía en Toledo, la Policía Nacional tuvo que regresar a unos de esos pisos, en la calle Andalucía, después de que los moradores intentasen entrar pese a estar precitado por orden judicial.

Se trata de la vivienda de una de las siete personas detenidas por pertenencia al grupo criminal y tráfico drogas. La investigación continúa bajo secreto de sumario en el juzgado de Instrucción número 1 de Oviedo, desde donde se habrían solicitado nuevas diligencias que incluyen más registros en las viviendas desde las que operaban los presuntos narcos, uno de los cuales murió por disparos de la Policía Nacional después de abrir fuego al verse sorprendidos por los agentes en la localidad de El Casar.

Uno de los presuntos delincuentes, Manuel D. H., murió en el acto, un segundo individuo resultó herido de gravedad y permanece en un hospital de Toledo y un tercero resultó herido, si bien su vida no estuvo comprometida y fue dado de alta poco después. El último integrante del grupo criminal únicamente sufrió erosiones en la cara y en el cuerpo al tener que ser reducido para su arresto.

Los cuatro integrantes de la banda, todos ellos de origen dominicano, habían viajado a Toledo para secuestrar a un miembro de un grupo rival por deudas relacionadas con la droga. Según se desprende de las investigaciones, llevadas a cabo de forma conjunta por la Policía Nacional y la Guardia Civil, se dedicaban a hacer acompañamientos de alijos de droga para realizar labores de seguridad (de ahí el nombre de la 'operación Transporte') y también robos de cargamentos de cocaína y hachís y secuestros exprés para el cobro de deudas y extorsiones.

Las fuerzas y cuerpos de seguridad les seguían la pista desde hacía meses.Fue el fin de semana del 8 de noviembre cuando los investigadores constataron que se dirigían a Toledo para ejecutar un secuestro. En la localidad ElCasar, el Grupo Especial de Operaciones (GEO) les interceptó el día 9 y fue ahí cuando los cuatro ocupantes del coche abrieron fuego con las pistolas que llevaban. Al repeler el ataque resultó fallecido uno de los presuntos narcos, un joven dominicano que llevaba viviendo unos meses en Gijón, desde donde se desplazaba por España y Portugal para cumplir con los encargos por los que les pagaban otros grupos criminales. En Asturias fueron detenidas dos mujeres y un hombre que han quedado en libertad con cargos a la espera de que avance la instrucción judicial.