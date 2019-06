«Intenté siempre ser honesto» José María Pérez, en la terraza del Bellavista, donde compañeros, amigos y afiliados le rindieron un homenaje. / FOTOS JOAQUÍN PAÑEDA El hasta ahora portavoz socialista, José María Pérez, recibió una calurosa despedida | A la multitudinaria cita no faltaron la exalcaldesa Paz Fernández Felgueroso y una buena representación de la actual Corporación P. SUÁREZ GIJÓN. Viernes, 28 junio 2019, 02:46

José María Pérez, 'Josechu', hasta ahora portavoz socialista en el Ayuntamiento, recibió ayer una calurosa despedida por parte de compañeros, amigos e incluso antiguos rivales políticos. Tras casi 20 años formando parte de la vida política asturiana, Pérez ha decidido apartarse definitivamente del foro público. Lo hace, orgulloso de su legado y sin intención de echar la vista atrás ni abrir viejas heridas. «Intenté hacer las cosas lo mejor posible y de la forma más honesta. Es cierto que a veces no lo consigues, pero también se trata de darse cuenta y mejorar para la siguiente. No hay que pensar en lo que sucedió, sino en lo que vendrá después», afirmó ayer, sorprendido por lo multitudinario del evento, celebrado a última hora de la tarde en la terraza del restaurante Bellavista.

'Josechu' abandona el Consistorio con un gobierno socialista recién formado y tras ocho años de mandato forista en los que, considera, «Gijón perdió impulso». «Gijón debe recuperar el liderazgo que tuvo tanto en el ámbito nacional como en el internacional», consideraba ayer. Esa época de liderazgo a la que Pérez se refiere, no es otra que la anterior etapa socialista, de la que él fue parte activa. «De lo que más orgulloso me siento es de algo tan intangible como haber podido contribuir, junto con mucha otra gente , a la transformación de la ciudad», asegura quien agradeció a las personas «que confiaron en mí» (mención especial a Paz Fernández Felgueroso y Vicente Álvarez Areces) y rehuyó de dar consejo alguno a la nueva Corporación. «Yo no voy a entrar a valorar lo que hacen. Deben marcar su propio ritmo y definir sus propios objetivos», afirmó sobre el gobierno que encabeza Ana González, ausente ayer en la celebración.

Fuera de Asturias

Sobre la nueva etapa que comienza, Pérez no tiene todavía nada definido, aunque asegura que ya ha comenzado a buscar un empleo que, seguro, nada tendrá que ver con la política o el sector público. «Estoy haciendo lo que haría cualquiera. Ir a entrevistas, participar en procesos de selección...», explica.

'Josechu' no descarta tampoco que su futuro esté fuera de Asturias, «es una posibilidad», y insiste en que no se lleva la «espina» de no haber llegado a ser alcalde, un cargo que llegó a tener a tiro. «Cada cosa tiene su tiempo. Es evidente que podría haber sido distinto, pero sucedió lo que sucedió y ya está», aseguraba, sonrisa mediante.