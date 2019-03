El interés por deportistas de élite incluye a Rocío Ríos, además de Ángela Pumariega I. V. GIJÓN. Jueves, 7 marzo 2019, 03:27

La candidata del PP a la Presidencia del Principado, Teresa Mallada, aseguró el martes durante la presentación de Alberto López-Asenjo como cabeza de cartel para las elecciones municipales de mayo que el exsecretario general de Pesca afrontaría este reto con una candidatura «renovada en la que va a contar con personas muy representativas de la sociedad gijonesa». Y el ámbito deportivo será uno de los primeros donde se busquen nombres para el equipo del candidato, al igual que están haciendo diferentes partidos en otras ciudades y regiones: el exseleccionador nacional de baloncesto Javier Imbroda ha sido nombrado recientemente consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía por Ciudadanos, el también exseleccionador de baloncesto Pepu Hernández es el candidato del PSOE a la Alcaldía de Madrid y la campeona olímpica de salto de altura Ruth Beitia fue designada candidata del PP a la Presidencia de Cantabria, hasta su renuncia por motivos personales.

López-Asenjo ha propuesto a la regatista Ángela Pumariega, campeona olímpica en Londres 2012, que se incorpore a su campaña como asesora en materia de deportes. «Por su generosidad, me ha dicho que está dispuesta a colaborar, y estamos trabajando en ello», señaló el candidato. La deportista confirmó que está «valorando» la propuesta, «que aún hay que desarrollar». En cualquier caso, agradeció la propuesta de los populares. «Para mí fue una sorpresa, pero también un valor que quieran contar con mi experiencia deportiva». Fuentes del partido señalan que también se piensa como parte del equipo de campaña en la fondista Rocío Ríos, que suma varios campeonatos nacionales en distintas distancias y con cuyo nombre el PP pidió recientemente bautizar el circuito del Kilometrín. La atleta, no obstante, asegura que no ha existió ningún contacto en este sentido.

El candidato anunció que su intención es presentar a mediados de mes un equipo de asesores «que nos permita trabajar en un programa sólido y solvente» y dejó para más tarde, «con calma», la presentación de una lista en la que sí parece claro que no repetirá ninguno de los actuales concejales del PP. El portavoz municipal, Pablo González, dará el salto a la Junta General de la mano de Teresa Mallada, a quien ayer agradeció «la confianza mostrada. Intentaré estar a la altura y no defraudar». El edil aseguró que compaginará la campaña autonómica con su labor como edil, en la que agotará el mandato.