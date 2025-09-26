Interior de la tienda Los Alces Textil, en Avenida Una tienda con historia en el corazón de Gijón, especializada en la venta de prendas laborales, para vestir y para el hogar

En la calle Manuel Llaneza 5 se encuentra Los Alces Textil, un comercio familiar que desde 1988 acompaña a los gijoneses en su forma de vestir. Fundado por José y Virginia, el negocio ha sabido adaptarse a cada etapa de la ciudad y a las necesidades de sus clientes, convirtiéndose en un punto de referencia para quienes buscan moda hombre y mujer en Gijón, prendas cómodas y actuales, además de una cuidada selección de textil hogar.

Moda hombre y mujer en Gijón: de las tallas grandes a la ropa de diario

La oferta de Los Alces Textil abarca desde chaquetas y cazadoras hasta pantalones vaqueros, chinos o de vestir, junto a una amplia variedad de camisas, ropa deportiva, pijamas y ropa interior. Pero si algo distingue a la tienda es su apuesta por la moda inclusiva, con prendas disponibles en tallas grandes hasta la 70. Un compromiso que permite a cualquier persona encontrar ropa que se ajuste bien, sin renunciar al estilo ni a la comodidad.

Claves para elegir ropa cómoda y con estilo

Elegir la prenda adecuada puede marcar la diferencia. Se recomienda apostar por tejidos de caída ligera, pantalones de corte recto y colores que estilicen sin perder personalidad. La clave está en sentirse cómodo y seguro, y en Los Alces Textil asesoran para que cada cliente encuentre la combinación que mejor se adapta a su día a día.

Ropa laboral en Gijón: funcionalidad y calidad para cada profesión

Además de la moda diaria, la tienda cuenta con una completa sección de ropa laboral, pensada para ofrecer comodidad y resistencia en distintos entornos profesionales. Incluye tanto prendas de trabajo como calzado laboral, siempre con el objetivo de aportar calidad y durabilidad sin perder de vista la practicidad.

Textil hogar en Gijón: calidez para este invierno

La experiencia de Los Alces Textil también se extiende al hogar, con una línea de mantas, edredones, colchas, fundas nórdicas, toallas y albornoces. Destacan especialmente las sábanas de invierno, perfectas para afrontar los meses más fríos con suavidad y confort. En la tienda explican las diferencias entre franela, coralina o algodón, para que cada cliente elija el tejido que mejor se adapta a sus preferencias de descanso.

El valor de lo local

Con más de tres décadas de historia, Los Alces Textil demuestra que el comercio local sigue siendo esencial para la ciudad. Trato cercano, experiencia y una oferta adaptada a cada generación han convertido a esta tienda en un lugar de confianza para vestir tanto a las personas como a los hogares de Gijón.

