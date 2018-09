Una madre denuncia que su hija sufrió una intoxicación «por el agua de la playa» La joven hace surf ayudada por sus monitores. / E. C. La familia demandará al Ayuntamiento porque la joven tuvo que ser hospitalizada tras hacer un curso de surf en San Lorenzo COVADONGA RODRÍGUEZ GIJÓN. Sábado, 1 septiembre 2018, 03:29

«Voy a ir a denunciar al Ayuntamiento con el informe médico en la mano porque mi hija sufrió una intoxicación por culpa del agua de la playa ». Así de tajante se expresó Rosa María Arias, después de que a su hija le dieran el alta en el hospital de Cabueñes, tras ser ingresada por una fuerte gastroenteritis que, dice, vino derivada «del agua de la mar de San Lorenzo».

El pasado sábado la joven de 18 años, que sufre una discapacidad, estuvo realizando un curso de surf gratuito que ofrece 'Olas sin fronteras'. Cuando su madre fue a buscarla y la vio salir de la mar, notó que tenía mala cara. «Al preguntarle que le había pasado, me dijo que había tragado mucha agua», explicó. Durante el camino la joven llamó su atención porque «tenía mal sabor de boca», algo a lo que la mujer no le dio demasiada importancia. «Pero ya en casa, no quería comer». Fue a las cinco de la mañana cuando Arias comenzó a preocuparse seriamente, ya que su hija amaneció vomitando «agua con espuma». «Solo era agua porque no había comido nada desde el desayuno», puntualizó.

Ese mismo día fueron al médico, a urgencias de Puerta de la Villa, donde el facultativo le diagnosticó una gastroenteritis y le recomendó suero y dieta blanda. Una dieta que la joven no pudo seguir porque era «incapaz de ingerir nada». «Se pasó hasta el miércoles, día en que comió un yogur y vomitó, solo con suero y Aquarius», describió Arias.

La situación se agravó el jueves, cuando a la joven comenzaron a salirle unas «manchas por todo el cuerpo». Preocupada volvió a ir al médico, esta vez al de cabecera, al cual acudió por urgencias. El doctor tras examinar a la joven la derivó al Hospital de Cabueñes, en el quedo ingresada toda la noche y donde se le realizaron diferentes pruebas. La madre espera los resultados de uno de esos cultivos, que recibirá el jueves. Ayer la joven fue dada de alta. «Se encuentra un poco mejor, aunque todavía esta muy débil», destacó «aunque sigue con suero ya puede ingerir algún alimento sólido», añadió.

Arias está convencida de que todos los problemas de su hija vinieron derivados de una intoxicación provocada por el agua del mar, que dice se veía «sucia». «Ya no había ido otro día al curso de surf por el estado de la mar», señaló.

La madre quiere llevar el caso ante la justicia porque cree que la situación en la que se encuentra la playa es «inaceptable». «Durante el verano se han producido muchos avistamientos de manchas y mucha gente ha dicho encontrarse mal tras bañarse en la playa. Tengo una amiga a la que le pasó lo mismo que a mi hija», aseguró.