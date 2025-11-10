Una investigación de drogas en Gijón se salda con un narco muerto en Toledo
El tiroteo se produjo cuando el Grupo Especial de Operaciones (GEO), con agentes de la Comisaría gijonesa, intervinieron en la vivienda de El Casar de Escalona en la que estaban cuatro miembros del grupo criminal
Gijón
Lunes, 10 de noviembre 2025, 10:51
Una investigación de tráfico de drogas iniciada en Gijón se saldó este domingo con un presunto narco muerto en Toledo. Hay también otros tres ... heridos. Las víctimas, de nacionalidad dominicana, son miembros de un grupo criminal al que seguían desde hacía tiempo los efectivos de la Brigada de Policía Judicial de la comisaría gijonesa. Ayer domingo por la tarde los agentes, en colaboración con los miembros del Grupo Especial de Operaciones (GEO) y de la Udyco central de Madrid, desplegaron un amplio dispotivo en la localidad de El Casar de Escalona, donde al parecer los narcos ocultaban los alijos de cocaína para luego ser trasladados a Asturias.
Al verse descubierto, el grupo criminal recibió con disparos a los GEO, que tuvieron que repeler el ataque en una situación de enorme complejidad.
A lo largo de la mañana de hoy lunes se están llevando a cabo varios registros en domicilios y locales de Gijón. La investigación continúa abierta.
El ataque con arma de fuego de los narcos en Toledo se produjo apenas unas horas después de que otro grupo criminal hiriese de gravedad a un policía nacional durante una intervención en Sevilla.
