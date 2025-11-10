El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Imagen de archivo de agentes del Grupo Especial de Operaciones (GEO). Efe

Una investigación de drogas en Gijón se salda con un narco muerto en Toledo

El tiroteo se produjo cuando el Grupo Especial de Operaciones (GEO), con agentes de la Comisaría gijonesa, intervinieron en la vivienda de El Casar de Escalona en la que estaban cuatro miembros del grupo criminal

Olaya Suárez

Olaya Suárez

Gijón

Lunes, 10 de noviembre 2025, 10:51

Una investigación de tráfico de drogas iniciada en Gijón se saldó este domingo con un presunto narco muerto en Toledo. Hay también otros tres ... heridos. Las víctimas, de nacionalidad dominicana, son miembros de un grupo criminal al que seguían desde hacía tiempo los efectivos de la Brigada de Policía Judicial de la comisaría gijonesa. Ayer domingo por la tarde los agentes, en colaboración con los miembros del Grupo Especial de Operaciones (GEO) y de la Udyco central de Madrid, desplegaron un amplio dispotivo en la localidad de El Casar de Escalona, donde al parecer los narcos ocultaban los alijos de cocaína para luego ser trasladados a Asturias.

