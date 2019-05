Investigadores de 25 países discuten sobre nanopartículas magnéticas Cristina Valdés, Santiago García Granda, Jorge González-Palacios, Montserrat Rivas y Dino Fiorani, en el palacio de congresos. / A. FLÓREZ Tres profesores de la Universidad organizan hasta el viernes una serie de charlas sobre física aplicada en el recinto ferial MARLA NIETO GIJÓN. Martes, 28 mayo 2019, 04:09

«¿Cómo ha avanzado tanto la sociedad en los últimos cien años? No nos ha venido un hada madrina a tocarnos con una varita, sino que se ha desarrollado el conocimiento en todas las disciplinas, no solo en la medicina como muchos piensan. Hay enfermedades que ya se conocían en el siglo XX, sin embargo hasta hace poco no se habían sabido disgnosticar». Así lo explicó ayer Pedro Gorria, profesor de Física de la Universidad de Oviedo, con motivo de la presentación de la Conferencia Internacional sobre Magnetismo de Partículas Finas, en el recinto ferial Luis Adaro, que ha organizado junto a los profesores Montserrat Rivas y Jesús Blanco, entre otros.

La cita arrancó ayer y finaliza el viernes. Reúne a más de doscientos investigadores de 25 nacionalidades del mundo «para poner en común ideas y proyectos que han desarrollado en los últimos años». Este es el décimo congreso desde que dio comienzo en 1996 en Roma, organizado por el profesor Dino Fiorani, que estuvo ayer en el encuentro. Desde entonces, en España solo se celebró una vez. Fue en Barcelona en 1999. «Gracias al avance de la química al desarrollar nuevas moléculas junto con los farmacéuticos; o la física, que ha permitido diseñar nuevos aparatos de diagnóstico como rayos X, se ha podido llegar al punto en el que hoy en día nos encontramos», señaló el docente de la Universidad de Oviedo.

Ansia por el conocimiento

Durante todos los días que dura el congreso americanos, rusos, chinos o japoneses pondrán en común sus saberes acerca de las nanopartículas magnéticas. Los temas principales que van a tratar serán: síntesis y funcionalización, teoría del modelado, propiedades fundamentales, técnicas experimentales, almacenamiento de datos y aplicaciones energéticas o aplicaciones de ciencias de la vida. «Es una iniciativa interesante tanto para la Universidad como para la región. Nos da la oportunidad de colaborar con gente de laboratorios y centros de investigación de otros países», destacó Gorria porque, dijo, «la ciencia se mueve por alianzas. Aquí no existen las tensiones políticas que hay en otros ámbitos de la vida, sino que nos mueve el ansia por ampliar el conocimiento».

Además de las conferencias, han elaborado un 'momento café' donde podrán seguir compartiendo datos entre los asistentes a través de pósters. «Es una oportunidad para encontrar contactos. A lo mejor un físico que acaba de terminar su tesis encuentra, mientras se toma algo, un laboratorio en la otra punta del mundo donde puede irse a trabajar y desarrollar sus ideas».

Al acto asistieron el rector, Santiago García Granda; el gerente de Divertia, Jorge González-Palacios, y la directora general de Universidades del Principado, Cristina Valdés.