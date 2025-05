Investigan la intoxicación de 60 alumnos de un colegio de Gijón durante un viaje de estudios

J. C. Román

Investigan la supuesta intoxicación masiva de alrededor de 60 alumnos y profesores de un colegio de El Bibio, en Gijón, durante un campamento en Cantabria. Se trata de estudiantes de 6º de Primaria, de 11 y 12 años, que se trasladaron el lunes por la mañana a un camping de Somo con motivo del viaje de fin de curso. Un día después de llegar sufrieron un cuadro agudo de vómitos, diarrea y en algunos casos fiebre.

La madre de una de las alumnas afectadas relata que «llegaron el lunes al campamento en Somo, el día del apagón, y el martes por la noche empezaron a encontrarse muy mal, pasaron una noche fatal, vomitando, con mucha diarrea, dolor de barriga, sin poder pegar ojo...». No solo había niños afectados. También profesores del colegio que había acompañado a los estudiantes en el viaje de fin de curso.

La vuelta estaba prevista para el miércoles por la tarde. A la vista del estado en el que se encontraban, adelantaron varias horas el regreso. En un autobús viajeron los alumnos que presentaban síntomas y en otro los pocos que no había manifestado el cuadro de la supuesta intoxicación. «Lo que cuentan es que fue un viaje horrible, haciendo cola en el baño, muchos se hicieron las cosas encima porque no podían aguantar... Lo que exigimos los padres es que se tomen medidas y esto no vuelva a ocurrir», dice la madre de una de la afectadas, que nada más llegar fue llevada a Urgencias. «La médica nos dijo que todo indicaba que se trataba de una intoxicación y que era importante vigilar la evolución y mantenerse hidratado», añade.

Análisis de la comida y la bebida

Desde la organización del campamento enviaron un comunicado a las familias pidiendo perdón y explicando que «se han enviado muestras de la comida para ser analizada y en una semana se sabrán los resultados y si este ha sido el foco». También va a ser sometido a análisis el agua de los grifos de las instalaciones.

«El asunto no es ninguna tontería, hay niños que lo están pasando verdaderamente mal y hay que ver cómo evolucionan», añade la madre.

Hace un mes dos grupos de menores resultaron intoxicados, supuestamente, en un local de celebraciones de cumpleaños en El Llano.

