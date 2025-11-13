El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Los tres narcos que han quedado en libertad provisional.

Los tres narcos que han quedado en libertad provisional. Alex Piña

Investigan si el narco de Gijón muerto en Toledo en un tiroteo con la Policía y sus compinches están detrás del crimen de Emiliano 'el Panameño' en Llanera

La banda estaba especializada en ajuste de cuentas, extorsiones y secuestros a bandas rivales

Olaya Suárez

Olaya Suárez

Gijón

Jueves, 13 de noviembre 2025, 08:00

Investigan si el grupo criminal del narco residente en Gijón y fallecido en Toledo tras abrir fuego contra la Policía pudiera estar detrás ... del homicidio de Emiliano Burke, 'el Panameño'. El hombre fue acribillado el pasado mes de enero en Llanera tras tenderle una emboscada en Lugo de Llanera y ya desde el primer momento la Guardia Civil apuntó a un ajuste de cuentas por asuntos relacionados con la droga.

