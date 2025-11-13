Investigan si el narco de Gijón muerto en Toledo en un tiroteo con la Policía y sus compinches están detrás del crimen de Emiliano 'el Panameño' en Llanera

Investigan si el grupo criminal del narco residente en Gijón y fallecido en Toledo tras abrir fuego contra la Policía pudiera estar detrás ... del homicidio de Emiliano Burke, 'el Panameño'. El hombre fue acribillado el pasado mes de enero en Llanera tras tenderle una emboscada en Lugo de Llanera y ya desde el primer momento la Guardia Civil apuntó a un ajuste de cuentas por asuntos relacionados con la droga.

Había sido detenido en 2010 en el marco de una operación contra una banda que dirigía un laboratorio de cocaína y drogas sintéticas en Siero. De aquella, trabajaba como portero de clubes de alterne en el centro de la región y desempeñaba labores de lugarteniente de un conocido clan de proxenetas que controlaba las redes de prostitución del Principado.

Le acribillaron a tiros la madrugada del domingo 26 de enero en Lugo de Llanera, a escasa distancia de la estación del tren. Le pincharon la rueda de su coche cuando se encontraba en un local de hostelería en Lugones y tras coger su coche y circular por la carretera AS-374. Fue allí donde detuvo su vehículo para bajarse a comprobar el estado de las ruedas y donde le dispararon desde un turismo que se colocó a escasa distancia. Le descerrajaron cuatro tiros y un quinto de gracia cuando yacía en el suelo.

El cuerpo del hombre de 43 años, casi dos metros de altura y 150 kilos de peso, quedó tendido en la calzada, junto al coche, con la puerta abierta y las llaves en el contacto. No iba solo. Su acompañante, conocido suyo de la época en la que vivió en Lugones, salió corriendo, huyendo, y se personó horas después en la Comisaría de la Policía Nacional de Oviedo.

Para entonces la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Asturias ya recopilaba pruebas en el inicio de una investigación que ya desde el principio se tornó compleja por las aristas de la vida de la víctima los ambientes que frecuentaba.

El caso permanece desde entonces bajo secreto de sumario en el juzgado de Instrucción número 1 de Oviedo, el mismo que investiga el tiroteo mortal del grupo de narcos formado en su mayoría por ciudadanos originarios de República Dominicana y que en los últimos tiempos se habían especializado en robos a otros grupo criminales, secuestros exprés, extorsiones y cobros de deudas. En el homicidio de Emiliano Burke desde el primer momento se apuntó a un ajuste de cuentas por asuntos relacionados con el narcotráfico.