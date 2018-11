«Acertar con el autobús es un reto» Santiago Iglesias, en una de las marquesinas de Ramón y Cajal, próxima a su trabajo. / PALOMA UCHA Santiago Iglesias, invidente, se queja de la falta de adaptación de algunas paradas | Califica de «subsanables» las dificultades a las que se enfrenta este colectivo a la hora de utilizar el transporte público con asiduidad PABLO SUÁREZ GIJÓN. Viernes, 9 noviembre 2018, 01:56

«He perdido muchos autobuses por la falta de adaptación de algunas paradas a personas ciegas». Santiago Iglesias es invidente, un hecho que no le impide ser un aisiduo usuario del transporte público. O eso intenta. «Me gusta coger el autobús y lo hago siempre que necesito moverme. Sin embargo, hay veces en las que siento que, si pueden, algunos conductores prefieren pasar de largo antes que facilitar el viaje a un ciego», cuenta rotundo sobre una situación que no quiere generalizar al toda la profesión. «También me he encontrado muchos conductores que han hecho todo lo posible por ayudarme», concede.

A pesar de este factor humano tan dependiente de la buena voluntad de cada trabajador, Iglesias sitúa el primer problema en la falta de adaptación de algunas paradas a las necesidades de los invidentes. «La mayoría de las marquesinas del centro no tienen instalado un sistema acústico que nos avise del autobús que va a realizar una parada. Por no hablar de las dificultades que encontramos cuando varios vehículos coinciden en el mismo momento. En ese caso me resulta imposible saber cuál es el que quiero coger», explica.

Cuando, pese a las complicaciones, Iglesias consigue subirse al autobús, «dentro continúan los retos», esta vez para bajar en la parada elegida. «En muchos de los vehículos el sistema de audio no funciona. Eso provoca que sea prácticamente imposible saber por mí mismo en qué momento hemos llegado a la parada en la que quiero bajarme», relata.

«Nos pondremos a revisarlo»

Por su parte, desde EMTUSA afirman no ser conocedores de esta situación, aunque reconocen que pueden existir algunos casos concretos. «Siempre que se nos notifica alguna incidencia tratamos de repararla lo antes posible», aseguran al respecto. «Nos pondremos a revisarlo», añanden.