Visita al solar de Peritos, en Gijón, realizada el pasado febrero por la alcaldesa y el consejero de Vivienda, entre otros. E. C.

IU de Gijón reclama a Carmen Moriyón suelo público para vivienda: «No se puede seguir esperando»

La alcaldesa y el consejero de Vivienda se reúnen este martes en el Ayuntamiento para intentar llegar a un acuerdo que permita la construcción de 300 pisos asequibles

L. F.

Gijón

Martes, 2 de diciembre 2025, 07:20

«En el tema de vivienda, no podemos seguir esperando». Así lo aseguró el portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Gijón, Javier ... Suárez Llana, que este lunes anunció que su formación llevará al Pleno de la próxima semana una proposición de acuerdo para instar al gobierno local a ceder suelo municipal a la Consejería de Vivienda que permita la construcción de 300 viviendas públicas para alquiler asequible en la ciudad. El anuncio de Suárez Llana se produce unas horas antes de que la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, y el consejero de Vivienda del Principado, Ovidio Zapico, se reúna este martes al mediodía precisamente para abordar este asunto después de los desencuentros mantenidos en las últimas semana a cuenta del frustrado Plan Llave del Ayuntamiento.

