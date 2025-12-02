IU de Gijón reclama a Carmen Moriyón suelo público para vivienda: «No se puede seguir esperando»

«En el tema de vivienda, no podemos seguir esperando». Así lo aseguró el portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Gijón, Javier ... Suárez Llana, que este lunes anunció que su formación llevará al Pleno de la próxima semana una proposición de acuerdo para instar al gobierno local a ceder suelo municipal a la Consejería de Vivienda que permita la construcción de 300 viviendas públicas para alquiler asequible en la ciudad. El anuncio de Suárez Llana se produce unas horas antes de que la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, y el consejero de Vivienda del Principado, Ovidio Zapico, se reúna este martes al mediodía precisamente para abordar este asunto después de los desencuentros mantenidos en las últimas semana a cuenta del frustrado Plan Llave del Ayuntamiento.

«El Principado tiene la capacidad técnica, económica y de gestión para construir al menos 300 viviendas públicas en Xixón, y lo único que necesita por parte del Ayuntamiento es suelo donde construir», señaló el dirigente de IU. Por ello, Suárez Llana, que espera que la reunión de hoy entre el consejero Ovidio Zapico y la alcaldesa «sirva para marcar una nueva hoja de ruta basada en la colaboración», fija en su iniciativa plenaria plazos claros: «queremos que la cesión de solares municipales sea efectiva durante el primer trimestre de 2026 para garantizar que este mandato hay construcción de vivienda pública en Xixón más allá de la promoción de 250 viviendas para jóvenes en Peritos».

La proposición de IU pretende también que el Ayuntamiento alcance acuerdos de colaboración con el Principado para desarrollar a medio plazo otros ámbitos de actuación que permitirían aumentar sensiblemente el número de viviendas públicas o sujetas a algún régimen de protección, caso de Santa Bárbara (606 viviendas) o el entorno de la futura estación intermodal, en la avenida de Carlos Marx (262 viviendas).

Además, el portavoz de IU plantea que el Ayuntamiento estudie también fórmulas para apoyar la promoción de cooperativas de viviendas, «sin las que no se entenderían barrios enteros de Xixón como Moreda o Montevil». Suárez Llana recuerda que «las cooperativas de vivienda promovidas por el movimiento vecinal o los sindicatos facilitaron el acceso a la vivienda a centenares de gijoneses a precios más asequibles que los que ofrecía el mercado libre«.