Izquierda Unida propondrá ampliar la financiación de Gijón Bici, un servicio «muy usado y poco cuidado»

Incrementar la financiación del servicio público de bicicleta compartida Gijón Bici. Bajo ese objetivo, el portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Gijón, ... Javier Suárez Llana, ha anunciado esta mañana que su formación presentará enmiendas al proyectos de presupuestos para 2026 con este fin. Indican, además, que esta es una medida que ha sido reivindicada durante los últimos meses por personas usuarias y colectivos como el Observatorio Xixón de Movilidad.

Así pues, Suárez Llana plantea que el Ayuntamiento haga uso de la cláusula del contrato que permite ampliar hasta un 20% el coste para mejorar un servicio «muy usado pero muy poco cuidado«, señala. »El deterioro de Gijón Bici es cada vez mayor, y frente a un Gobierno que se desentiende, nosotros apostamos por aprovechar los presupuestos para rescatar el servicio, llevarlo a zonas de la ciudad donde todavía no llega y potenciarlo como una verdadera alternativa sostenible de movilidad cotidiana», indica.

Dentro de la propuesta se incluye ampliar el número de bicicletas y el número de estaciones, en especial en los barrios del oeste de la ciudad, pero también mejorar el servicio de mantenimiento, que en la actualidad se presta con medios precarios y no cubre la demanda. «No puede ser que todos los días haya decenas de bicicletas inutilizadas por avería o que la estaciones tengan anclajes rotos y pasen las semanas y no se reparen o sustituyan», reclama el portavoz.

Además, Suárez Llana denuncia que «con el presupuesto para 2026, el concejal de Tráfico pone fin a las políticas de movilidad sostenible en Xixón. Acaba con la BiciEscuela Municipal, tanto en su versión escolar como para adultos, y destina cero euros a la Semana Europea de la Movilidad del próximo año». La formación presentará enmiendas para dotar de financiación a los programas que desparecen.