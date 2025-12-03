El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Urgente Búsqueda de Maritrini y su hija: la extracción de agua en la balsa de Ribadesella hace aflorar uno de los dos coches
El pequeño Mael, sobre los hombros de su padre, y otros compañeros, este miércoles, antes de las clases, durante la protestas a puertas del Jacinto Benavente. Juan Carlos Román

El Jacinto Benavente, en Gijón, clama por más personal de apoyo para sus alumnos con necesidades, como el pequeño Mael

«Tienen que bajar los ratios de un auxiliar por cada diez niños», reclaman desde el centro educativo

Carlos Amado

Carlos Amado

Gijón

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 13:48

La comunidad educativa del colegio Jacinto Benavente, en Gijón, arrancó la jornada de este miércoles con una multitudinaria concentración reivindicativa para reclamar más personal auxiliar de apoyo para los alumnos con necesidades especiales, como el pequeño Mael, amputado de pies y manos por una infección por meningococo, que subido a los hombros de su padre, Pablo Aldecoa, participó en de la movilización a las puertas de su nuevo colegio.

Con pancartas con lemas como 'No soy un número', 'Cada niño brilla a su manera' o 'La inclusión no se negocia, se gana', portadas por pequeños, las familias del colegio ubicado en Vega, respondieron así a la convocatoria lanzada por Raquel Morán, auxiliar del centro, que considera que la situación del Jacinto Benavente, agravada por la falta de personal y plazas sin cubrir, es extensiva a toda Asturias. «El Principado funciona con unos ratios de un auxiliar por cada diez alumnos que tiene que bajar sí o sí, porque no son suficientes y se ven agravadas ante situaciones como salidas del centro, viajes de estudios o campamentos», argumenta.

Pese a las carencias de personal, Morán también transmite un mensaje tranquilizador a las familias de que «todos los pequeños que lo necesitan están atendidos, pero en lo básico». «Si hablamos de ratios, ya estamos hablando de números y los niños no son un número, cada uno tiene unas necesidades específicas y hay que atenderles y son niños pequeños», incide esta auxiliar.

