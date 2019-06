«El Jardín Botánico debe centrarse en la investigación y la divulgación»

«Un jardín botánico debe utilizarse fundamentalmente para la investigación y para la divulgación y la educación medioambiental, porque si no se desvirtúa y se estropea. Y yo no quiero que el nuestro se estropee». La alcaldesa de Gijón, Ana González, se mostró ayer partidaria de limitar las actividades lúdicas que se celebran en el Jardín Botánico Atlántico a aquellas «que no interfieran en el ecosistema ni molesten al desarrollo de las plantas y que estén ligadas a los fines propios de la instalación».

Si bien admitió que este tipo de equipamientos «deben ser dinamizados y combinar la divulgación científica con aspectos más lúdicos, porque tenemos claro que solo por abrir las puertas no va a venir la gente», defendió la necesidad de revisar qué actividades tienen cabida y cuáles no. Aseguró que «algunas se mantendrán». Y preguntada directamente por los distintos ciclos de conciertos que se organizan en este espacio, apuntó que «como principio general la música es buena para las plantas, pero no sé cuánta. No soy experta en Botánica ni en programación cultural, y por tanto no soy quién para decir si debe haber tres o veinte conciertos».

Añadió que para tomar decisiones «tendremos que escuchar a distintas personas, y al propio personal del jardín, para ver qué actividades interfieren en el bienestar del Botánico y de qué manera lo hacen. Ya estamos hablando con gente para orientar un poco cuál será la política a seguir. De momento tenemos la idea general y ahora habrá que concretarla».

También el futuro estatus jurídico del jardín sigue pendiente de «un informe» que determine si es mejor que vuelva a funcionar como una empresa pública independiente o como un departamento del área de Medio Ambiente. «Optaremos por lo que nos permita una gestión más ágil», aseguró. Actualmente forma parte de la estructura de Divertia, una empresa municipal para cuya disolución «estamos valorando dos posibilidades». Se elegirá «la más sencilla y menos lesiva», afirmó González, quien envió por otra parte «un mensaje de tranquilidad» al personal de Divertia.

La alcaldesa visitó ayer el Jardín Botánico con motivo de la celebración de un solsticio de verano que estuvo pasado por agua. La lluvia obligó a cancelar varias actividades, aunque sí se celebró una yincana de la Asociación de Amigos del Botánico, con quienes colaboró como voluntaria la exconcejala y expresidenta del jardín, Dulce Gallego.