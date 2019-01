Los Jardines de la Reina tendrán carril bici exterior Una de las islas en que quedarán confinadas las zonas ajardinadas con sus bancos corridos. / E. C. El Puerto reformará la zona de estancia del emblemático espacio para atajar los conflictos entre ciclistas y peatones | El proyecto, diseñado por Parques y Jardines, confinará las zonas verdes en islas con bancos corridos y se colocará pavimento portugués M. MORO GIJÓN. Sábado, 19 enero 2019, 00:31

Los Jardines de la Reina afrontarán en los próximos meses obras de remodelación para acabar con los conflictos entre ciclistas y peatones en uno de los espacios públicos con mayor tránsito por la proximidad de las fotografiadísimas 'Letronas'.

La Autoridad Portuaria de Gijón y el servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento han colaborado en la definición de un proyecto que pretende dar una lavado de cara a una zona verde emblemática que no se ha tocado desde la década de los setenta del pasado siglo. El presupuesto de licitación ascenderá a 383.730 euros, según adelantaron ayer fuentes portuarias, las cuales confirmaron que la intervención urbanística se aprobará en una de las próximas reuniones del consejo de administración.

Los cambios que se plantean pasan por reubicar el carril bici entre los jardines y la propia calzada, dejando expedito para los peatones todo el frente pegado a la acera del Muelle. Además, se eliminará el giro delante de la tienda Trasgus. El problema continuará, no obstante, mientras no se reforme el carril bici a lo largo del paseo de Fomento, una vía en la que se producen desde hace años muchos problemas de convivencia entre ciclistas y peatones al no haber una separación clara entre la acera y el itinerario acotado para las bicicletas.

Sea como fuere, las zonas verdes de los Jardines de la Reina, merced a este proyecto, pasarán a confinarse en unas islas que contarán todas con bancos corridos para descanso y estancia de gijoneses y visitantes. Otra importante modificación es la que afectará al firme de este espacio, que se sustituirá por pavimento artesanal portugués. Los dibujos en el nuevo suelo estarán inspirados en formas orgánicas y ondas del mar.

El proyecto de remodelación respetará las palmeras y el famoso reloj, pero prescindirá del actual quiosco de prensa, de cuya estética se ha quejado en más de una ocasión el Consistorio. La concesión del negocio, que depende del Puerto, será rescatada cuando venza el contrato de los arrendatarios. De esta forma el quiosco desaparecerá y será sustituido por una nueva gran zona ajardinada que contará con toda una nueva línea de bancos con vistas al Puerto Deportivo. En las infografías adjuntas tampoco figura ya la cabina de urinarios.

Puerto y Ayuntamiento tienen previsto presentar la próxima semana los paneles que resumen esta actuación, que será pagada y ejecutada por la Autoridad Portuaria.

Los Jardines de la Reina surgieron a finales del siglo XIX, cuando la Sociedad de Fomento construyó los muelles de su nombre, ganando al mar la franja de terrenos comprendido entre Marqués de San Esteban y Rodríguez San Pedro. De hecho, la creación de estos jardines redujo la capacidad de la vieja dársena. Están dedicados a la reina madre María Cristina, que visitó Gijón en 1900 acompañando a su hijo el rey Alonso XIII. Madre e hijo se hospedaron frente a ellos en el Palacio de Revillagigedo. Desde entonces ha protagonizados muchas postales y fotografías históricas locales y se ha convertido en lugar de ida y vuelta en los paseos de los gijoneses.