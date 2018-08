El jefe de la Policía Local, a 'El Patatero': «En Gijón las cosas no funcionan así» El jefe de la Policía Local de Gijón, Alejandro Martínez Gallo. / D. MORA El sumario hace referencia a conversaciones y a un encuentro de Alejandro Martínez Gallo con empresarios implicados en la trama de contratos IVÁN VILLAR GIJÓN. Viernes, 10 agosto 2018, 03:06

El jefe de la Policía Local de Gijón, Alejandro Martínez Gallo, es protagonista de algunas de las conversaciones telefónicas intervenidas a los implicados en el 'caso Enredadera', participando directamente como interlocutor en varias de ellas. Las escuchas recogidas en el sumario detallan por ejemplo los preparativos y posteriores valoraciones de una comida que el responsable policial compartió el 4 de mayo de 2017 en Gijón con el empresario Ángel Luis García 'El Patatero' (en prisión preventiva) y tres representantes de Valoriza Servicios (Roberto Legazpi, José Alberto Bueno Regodón y Óscar Elvira), en una visita a la ciudad que uno de los participantes definía en días previos como «turística/comercial». Al día siguiente Martínez Gallo daría cuenta de ella a su homólogo en Oviedo, José Manuel López, quien había cenado un día antes con los empresarios en una marisquería de Gijón.

Los contactos entre 'El Patatero' y Martínez Gallo se remontarían a «meses», según una conversación que el empresario mantuvo con el jefe de Oviedo apenas un par de horas antes del encuentro. La comida, no obstante, se concertó apenas con 48 horas de antelación. Según se resume en el sumario, Ángel Luis García llamó a Martínez Gallo a su teléfono móvil y le dijo «que va a estar el jueves en Gijón, que lo invita a comer, que quiere hablar con él». Y justificó no haberle llamado antes «porque se está separando de su socio». El informe sobre esta conversación hace referencia a que «hablaron de (José Manuel) Sevilla», supuesto conseguidor de contratos de la trama en Asturias y a quien 'El Patatero' y el también empresario leonés José Luis Ulibarri compraron la sociedad Integración de Servicios Administrativos SL. Martínez Gallo le explica a su interlocutor «que ya le dijo a su socio que en un Ayuntamiento grande las cosas no funcionan así, que si no hay partida presupuestaria previa no se puede hacer» y que «lo que pase de 1.500 euros debe ir a pública subasta, aunque (Sevilla) no ha acabado de entender esto». El jefe de la Policía Local, según el sumario, añadió «que ya le dio trabajo, porque lo mandó a Grao, ya que es un ayuntamiento pequeño, y allí quizá sí pudo colocar algo». Al final se citan para dos días después a las dos a la tarde, indicándole el empresario «que van a ir con él un par de señores de Valoriza, del grupo Sacyr, y se los quiere presentar».

Apenas cinco minutos después, 'El Patatero' llama a Roberto Legazpi y le cuenta la conversación sobre Sevilla, «le han echado del Ayuntamiento de Gijón, o sea que ahí...». Añadió detalles de cómo Martínez Gallo le había contado que Sevilla «se reunió con los sindicatos, que se levantaron de la mesa y le mandaron a tomar por el culo. Un desastre». Su interlocutor, uno de los responsables de Gespol, «le corta y le dice que lo que quieren (de la reunión) es que les explique qué proyectos tiene para este año y para el año que viene. Lo otro es un caso muerto ya».

La comida entre el jefe policial y los empresarios fue satisfactoria para estos últimos, como le cuenta esa misma tarde el 'El Patatero' a Juan José Simón, exconcejal socialista en Astorga. «Un abrazo muy fuerte de Alejandro, que ha estado con nosotros excepcional», le dice. Añade, a modo de aclaración, «que ha habido un malentendido con Sevilla, que sin decir nada se reunió con los sindicatos y a Alejandro le pareció mal». Al día siguiente, le asegura al exjefe de los bomberos de Oviedo, José Manuel Torres, que Martínez Gallo «tiene pasta, siete millones y medio para gastar». Algo que reitera en una nueva conversación a Simón, en la que detalla que «después del verano va a haber un movimiento en Gijón brutal, porque Alejandro tiene más de siete millones de euros para gastar. Será a partir de enero, pero los concursos salen antes».

Congreso de policías

La existencia de ese encuentro queda probada con una conversación que el propio jefe policial mantiene al día siguiente con su homólogo de Oviedo, en la que explica que además del 'Patatero' «en la mesa también estaban los de Gespol». Se limita a apuntar que les informó «de lo del congreso de septiembre» (I Congreso Internacional de Policía, celebrado el año pasado en Gijón) y que le dieron sus tarjetas.

De días posteriores, no obstante, constan nuevas conversaciones entre dos de los empresarios que se sentaron a la mesa con él y en las que hablan de «buenas noticias de Gijón, persona de contacto y todo, los que dijo Alejandro, que son las que mandan». Roberto Legazpi, en charla con 'El Patatero', llega a comparar al jefe policial de Gijón con el de Oviedo. «Ese sí que es tu amigo», dice sobre Gallo.