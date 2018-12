«Si nos asentamos en Gijón, traeremos con nosotros muchos más inversores» 00:39 El inversor saudí Nasser Bader Al-Muitairi. / CAROLINA SANTOS Nasser Bader Al-Muitairi Jeque saudí y socio inversor del grupo BSIF PABLO SUÁREZ GIJÓN. Sábado, 22 diciembre 2018, 03:16

Consciente de que su visita ha despertado mucha curiosidad, el jeque saudí Nasser Bader Al-Muitairi realizó ayer un breve recorrido por los lugares más emblemáticos de la ciudad. Además, mantuvo varias reuniones con empresarios locales para afianzar su proyecto de establecer en la región una revolucionaria fábrica de generadores de agua atmosférica potable. «Ha superado mis expectativas», reconoció a EL COMERCIO.

-¿Qué impresión se lleva de Asturias y de Gijón?

-Estoy muy sorprendido. Había estado en muchas ciudades españolas pero nunca aquí y lo cierto es que este lugar necesita más promoción para que la gente venga a verlo y a pasar sus veranos y vacaciones. Es un sitio muy bueno.

-¿Cumple sus expectativas de negocio?

-También estoy muy sorprendido con esto. Me he dado cuenta de que conozco muchas de las empresas que están aquí asentadas. TSK, por ejemplo, tiene una instalación de placas solares muy cerca de mi casa, así que resulta muy familiar para mí. Me sorprendió mucho que una de las mayores empresas de energía solar en el mundo tenga aquí su base, no me lo esperaba. Seremos socios en un futuro, seguro. De hecho ya tenemos firmados algunos acuerdos conjuntos. Nuestro negocio y el suyo son muy similares.

-Contar con TSK es una buena carta de presentación para la región.

-Claro. Evidencia que es un muy buen sitio para asentar nuestras fábricas y encontrar facilidades. A nuestra gente le encanta España.

-¿Cuál es exactamente su objetivo de negocio en Asturias?

-La idea es montar una fábrica de generadores de agua atmosférica que acabe siendo la mayor en el mundo en cuanto a esta tecnología. Por eso me he asociado con Teexmicron. He visitado muchos países en África que están muy necesitados de agua. Sudán, Iraq, Irán... necesitan una cantidad de agua que no tienen. Esta tecnología puede generar ese agua a partir del aire. Es una idea increíble que ahora, además, tampoco precisa de alimentación eléctrica. Puedes llegar al desierto, encender la máquina y obtener agua potable.

-¿Son conscientes estos países de la existencia de esta tecnología?

-Sí. De hecho ha habido países africanos muy interesados en que llevásemos allí la fábrica. Me ofrecían las mejores condiciones, se hacían cargo de todas nuestras necesidades e incluso proponían fletarnos un avión privado con tal de que les llevase la tecnología. Por todo esto sé que nuestro proyecto crecerá y crecerá hasta el punto de que todo el mundo acabe bebiendo agua gracias a esta ciudad, a Gijón. Acuérdese de lo que le digo.

-Entonces, ¿cree que será factible llevar a cabo esa inversión en Gijón?

-Lo que he visto es muy bueno, pero todavía no sé las condiciones que nos ofrecerán. Tenemos que hablar de los detalles y las tasas. Por nuestra parte hay mucho interés. En mí país los productos que se hacen en España son muy valorados y respetados. Por eso queremos empezar desde aquí.

-Su proyecto tendría un impacto económico muy grande sobre la ciudad, ¿no?

-Claro. Este sitio me gusta mucho. No conozco las condiciones que hay aquí para los inversores, pero imagino que el gobierno facilitará nuestra llegada. Si eso es así, muchos inversores vendrán a esta ciudad.

El petróleo del futuro

-¿Cuándo prevé cerrar el acuerdo e iniciar la construcción de su fábrica?

-Nuestra idea es que en enero podamos abrir aquí una pequeña fábrica y, a partir de ahí, hacer que crezca. Al mismo tiempo, continuaremos con la edificación del Water Building en Kuwait. También queremos hacer otras dos torres más en Riad (Arabia Saudí) y en Manama (Bahrein). Son negocios complementarios. En Arabia Saudí, el príncipe heredero, Mohammad bin Salmán bin Abdulaziz Al Saud ayuda mucho a los inversores. Cuando le envié mi proyecto me dijo que me apoyaba y que tenía que hacer una de las torres allí, en la capital. Siempre pone muchas facilidades para invertir. De hecho, él es conocedor de que estamos intentando asentar nuestra fábrica aquí.

-¿Planea traer su concepto de hotel a Europa?

-Sí. Mi objetivo es hacer uno en cada capital. Algunos serán nuestros y otros serán gestionados por otros grupos hoteleros, pero siempre bajo el mismo nombre.

-¿Será el agua el próximo petróleo?

-Sí. Sin ninguna duda. El agua y la energía solar serán el próximo petróleo.