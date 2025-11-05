El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Manuel Cañete, este miércoles, con agentes de policía en la concentración de Gijón. A su derecha, el concejal socialista Jacobo López. Juan Carlos Román
Lucha por los accesos al Puerto

Jesús Martínez Salvador, concejal en Gijón: «Iremos a Madrid y a donde haga falta»

El edil de Urbanismo asistió en representación del gobierno local. Hubo también representantes del PSOE, IU y la ejecutiva de Podemos

María Agra

María Agra

Gijón

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 23:30

Comenta

No hubo representación del Principado de Asturias en la concentración convocada este miércoles por los vecinos de La Calzada para exigir una solución a la demora en los nuevos accesos a El Musel, pese al «compromiso» de liderar una propuesta alternativa e impulsar el nuevo vial por Aboño. Con el que sí contaron fue con el apoyo municipal.

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Gijón, Jesús Martínez Salvador, asistió a la manifestación para mostrar el «apoyo total» del gobierno local a las reivindicaciones vecinales, asegurando que «las compartimos plenamente». Recordó «el fiasco de aquel engaño de licitación» del Gobierno de España para construir el vial de Jove y afirmó que el Ayuntamiento se ha puesto siempre «al lado del movimiento vecinal para exigir unos accesos dignos al puerto de El Musel».

También subrayó la necesidad de «que quiten de Príncipe de Asturias los más de 1.000 camiones que pasan todos los días», concluyendo que «iremos a Madrid y a donde haga falta para reclamar lo que Gijón merece y se le debe desde hace décadas».

«Nada en el horizonte»

Por su parte, Javier Suárez Llana, concejal de IU, denunció que «estamos peor que hace 30 años, porque nunca hubo ninguna garantía, pero es que ahora no hay nada en el horizonte» y criticó la nueva propuesta del Principado, la cual considera inútil «mientras sigan pasando miles de camiones a diario por aquí».

También asistieron a la concentración el concejal socialista Jacobo López y la secretaria de feminismos de la ejecutiva local de Podemos, Laura García.

