«El verano no puede admitir más citas, ya no hay huecos en el calendario»

Con vertidos, cancelaciones varias, lluvias y un baile de cifras constante, el verano de Jesús Martínez Salvador (Gijón, 1985) ha resultado, cuanto menos, movido. Ya con septiembre a la vuelta de la esquina, para el responsable de Turismo y Festejos toca hacer balance de la ocupación, los conciertos y el modelo turístico que tiene por delante la ciudad. Todo ello, además, siendo uno de los nombres que más suenan para suceder a Carmen Moriyón al frente de Foro.

-¿Qué balance provisional hace del verano?

-El balance es muy positivo, aunque faltan los datos finales del mes más potente. Pese a que sea algo prematuro, sí que tenemos las impresiones que nos transmiten los agentes del sector. Junio fue un mes excepcional y después julio marcó un registro un 5% inferior respecto a 2017. Una bajada constante en todo el norte de España por la mala meteorología. De todas formas, en el acumulado desde enero Gijón presenta un aumento cercano al 5%.

-Además del tiempo, ¿las manchas en San Lorenzo han acentuado esta disminución?

-Hemos notado que ha habido consultas, lógicas ya que en muchas partes del país han tenido este tipo de problemas, si bien es cierto que no nos consta que haya habido cancelaciones por esto.

-¿Puede ser este un problema serio de cara a próximos años?

-Se están poniendo las medidas necesarias con la licitación del pozo de tormentas de Hermanos Castro y con la depuración de las aguas en la zona este. Hemos visto más playas cerradas en otras zonas del país y no creemos que esto sea exclusivo de Gijón. Además, durante todo el periodo de baños la calidad de las aguas ha sido apta.

-El auge de los pisos turísticos es evidente, sobre todo en Gijón y el sector se queja cada vez más.

-La proliferación de estos pisos es un hecho irrefutable. Además, la mitad de estas viviendas en la región están en Gijón, lo que es significativo. Por ello, vemos necesario un marco común para que la oferta sea de calidad y para que estos pisos jueguen en igualdad de condiciones en transparencia y fiscalidad. Pese a ello, los hoteles están creciendo en ocupación y rentabilidad, algo que no está ocurriendo en el resto de Asturias.

-¿Hay hueco para las despedidas de soltero en el modelo turístico de la ciudad?

-Los jóvenes vienen buscando ocio nocturno, turismo de aventura y gastronomía. Que Gijón tenga este problema es un daño colateral de ser una ciudad con atractivo turístico. Dicho esto, el Ayuntamiento no hace nada ni por promocionarlas ni para que sea un destino asimilado a estas fiestas. Las despedidas más gamberras, además, son mínimas, y eso también tenemos que destacarlo.

-¿Se atrae al turista extranjero?

-Detectamos que hay un crecimiento potencial increíble en este campo: no tenemos autopista del mar, las conexiones aéreas no son las mejores y aún así estamos creciendo a dos dígitos cada año en este sector. En torno al 15 ó 20% anual. Cuando se pueda competir en igualdad con otros destinos, el peso específico de estos turistas será enorme.

Turismo de autocaravanas

-¿Se plantean habilitar más zonas de estacionamiento para autocaravanas?

-Es un nicho de mercado interesante y con un flujo grande de turistas. Ahora contamos con el aparcamiento de autocaravanas de El Arbeyal que si bien es correcta tampoco es puntera. Creemos que si hubiera otro área de autocaravanas en la zona este podríamos captar más turismo de este tipo.

-¿Está satisfecho con la Semana Grande pese a las críticas sobre la calidad de la programación?

-La valoración es positiva. Excepto la cancelación de Sidonie por la tormenta eléctrica, el resto de actividades tuvieron mucha afluencia y transcurrieron con normalidad. Creo que quedó una programación compensada, variada y de mucha calidad. Aún así, el verano no es la Semana Grande, son tres meses y hay colaboraciones público-privadas que permiten que muchos festivales se implanten aquí. Es el modelo que buscamos.

-¿Corre Gijón en riesgo de que el verano acabe sobrecargado de festivales, conciertos y actividades?

-Hay que ver el punto en el que no se sature a la ciudad. Este año hemos tenido muchísimos conciertos y todos han tenido una afluencia significativa. No creemos que estemos en ese punto aún, si bien es cierto que tampoco creemos que el verano pueda admitir más citas porque ya no hay huecos en el calendario.

-¿Cómo ve el futuro de Foro en Gijón sin la figura de Carmen Moriyón?

-El futuro de Foro es muy esperanzador precisamente porque Carmen opta a la presidencia del partido y del Principado. En Gijón estoy convencido de que sabremos tener una candidatura que respete la esencia y la continuidad de este gobierno.

-¿Y su futuro? Le sitúan en las porras para liderar el partido en Gijón.

-Me afilié a Foro en 2011, cuando el partido surgió y estoy totalmente involucrado, muy contento de poder trabajar por mi ciudad. Que a uno le pongan en las papeletas no es malo porque significa que valoran tu trabajo. Todavía nos queda mucho por hacer y por lo tanto pensar en el futuro no me permitiría centrarme en lo que queda de este mandato. En mi cabeza no está dar ese salto ahora mismo.