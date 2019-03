«La vuelta del PSOE al gobierno sería una involución para la ciudad que más crece» Jesús Martínez Salvador se toma un sorbo de café en la planta alta del Dindurra. / CAROLINA SANTOS Jesús Martínez Salvador. Concejal y secretario general de Foro Gijón «No presumimos de pedigrí, pero con Álvaro Muñiz tenemos al mejor candidato, alguien que representa a Gijón y es además un gran gijonés» M. MORO GIJÓN. Sábado, 16 marzo 2019, 03:29

Jesús Martínez Salvador (Gijón, 1985) se ha convertido, pese a su juventud, en uno de los valores en alza de Foro. Se afilió al partido fundado por Francisco Álvarez-Cascos en enero de 2011, con solo 25 años. Ahora, con 33, presenta una hoja de servicios como concejal y responsable de Divertia que le ha catapultado a la secretaría general como hombre de confianza y jefe de campaña del candidato a la Alcaldía, Álvaro Muñiz (Gijón, 1953).

-¿Cómo afronta esta nueva etapa como hombre fuerte de Foro Gijón?

-Con una tremenda ilusión. He acabado de crecer profesionalmente en el partido a través de las diferentes responsabilidades que he podido desempeñar durante estos ocho años. Me considero una persona que tiene un profundo conocimiento del partido, la vida municipal y la militancia. Estoy muy agradecido a Álvaro Muñiz por depositar su confianza en mí. Además, recojo el testigo de Fernando Couto, que ha sido un secretario general extraordinario y una persona de la que he aprendido mucho. Aspiro a continuar con su labor con el mismo rigor y solvencia. Mi objetivo es seguir trabajando por tener un partido cohesionado en el que la militancia se sienta representada.

«Heredia se fue por un motivo aspiracional y Rubiera lo hizo tras perder las primarias»

-¿Le sorprendieron las bajas de Germán Heredia y Carlos Rubiera?

-Es habitual y normal en la vida de los partidos que haya altas y bajas. Han trascendido dos casos de personas de relevancia que se han ido, pero en paralelo hay otras que se están sumando de continuo al proyecto. La marcha de Germán Heredia está relacionada con un motivo aspiracional suyo que vio que en Foro no podía satisfacer, algo que es legítimo y lo respetamos. En cuanto a Carlos Rubiera nos sorprendió profundamente, si bien desde que dejó se ser concejal no participaba en la vida diaria del partido. El argumento que ha esgrimido, el de la coalición electoral con el PP para las generales que ya se había dado en 2015 y 2016, no es muy creíble. Sobre todo, porque se dio de baja dos días después de perder las primarias en la candidatura de Esteban Aparicio.

-¿En su lista electoral apostarán por la renovación o por la continuidad en los puestos de salida?

-Acabamos de aprobar los cargos directivos, pero no llegaremos a apurar el plazo máximo legal del 21 de abril para presentarla. En su confección sabremos buscar un equilibrio entre gente con experiencia acumulada y personas que aporten aire fresco.

-¿Qué expectativas electorales tienen sin Carmen Moriyón?

-Foro sale a ganar las elecciones municipales. Es cierto que Carmen Moriyón ya no será la candidata, pero en ella tenemos al mejor activo político de Asturias y aunque no esté en el nuevo equipo de Foro Gijón seguirá vinculada a nosotros y a su ciudad. Además, contamos para reeditar el triunfo electoral con el mejor de los candidatos posibles. Foro Gijón es la organización que más afiliados tiene (más de 2.000), es el partido que ganó las últimas elecciones y el que puede defender la gestión rigurosa llevada a cabo estos ocho años.

-¿Qué efecto tendría en la ciudad que el PSOE volviera a tener responsabilidades de gobierno?

-La vuelta de los socialistas al gobierno municipal sería una involución para la ciudad que más crece en este momento en Asturias. Algo que ha sido posible porque en 2011 hubo un cambio al frente del Ayuntamiento. Volver al PSOE sería volver al pasado, a los PGO anulados, a los proyectos importantes empantanados y a la gestión carente de rigor.

-¿Qué cualidades reúne Álvaro Muñiz para ganar las elecciones respecto al resto de aspirantes?

-Ser el mejor. Es alguien que se incorpora a la política después de desarrollar toda una carrera profesional. Es una persona querida, respetada y conocida en nuestra ciudad, además de tener talante y cualidades negociadoras. No presumimos de pedigrí frente a otros candidatos, pero Álvaro representa a Gijón y es un gran gijonés.

-¿Qué plantamiento llevarán sobre la renta social en su programa?

-Defenderemos una política social que no deje a nadie desamparado y tirado por vivir un momento económico coyuntural malo, pero que a la vez desemboque en una inserción en el mercado de trabajo y no en perpetuar una condición de dependencia de las administraciones.

-¿Será la Casa Paquet un 'paquete' para la próxima Corporación?

-No será una losa, sino un nuevo atractivo turístico que mejorará la planta de alojamientos de la ciudad. Su albergue saldrá a concesión y será gestionado por un profesional del sector. No solo habrá peregrinos.