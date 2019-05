«'Jesús de Nazareth', de Ratzinger, es el mejor libro de teología del siglo XX» Juan Antonio Martínez Camino, durante su charla en la basílica del Sagrado Corazón de Jesús. / J. PAÑEDA Martínez Camino, obispo auxiliar de Madrid, afirma que el Papa teólogo refutó «magistralmente» la idea de que se pueda entender a Cristo sin la Iglesia JOSÉ LUIS RUIZ GIJÓN. Jueves, 23 mayo 2019, 03:54

Desde los luteranos hasta algunos teólogos de los años sesenta, muchos han teorizado sobre si se debería estudiar la figura de Jesús de manera histórica, «sin la deformación que ha hecho la Iglesia». «Ratzinger concluye que esto es imposible. No se puede ir a Jesús sin la Iglesia. Podemos tener un análisis histórico que complemente y enriquezca lo que dice, pero no se le puede conocer de verdad si esta no fuese el grupo que lo testimonia desde entonces; la comunidad de testigos. Esto es lo que consigue en este libro de una manera magistral», afirmó ayer Monseñor Juan Antonio Martínez Camino, obispo auxiliar de Madrid y doctor en Teología.

Martínez Camino impartió una charla ayer en la Iglesiona para analizar el libro 'Jesús de Nazareth' escrito por Joseph Ratzinger mientras fue Papa. «No se recuerda que ninguno durante su mandato haya escrito un libro de esta envergadura, es el fruto maduro de todo el esfuerzo que ha hecho la teología y la hexégesis bíblica del siglo pasado. Si tuviese que salvarse un libro del siglo XX porque se iban a quemar todos, yo salvaría este», dijo con rotundidad.

Según Monseñor Camino, Benedicto XVI responde de manera científica a la idea de que Jesús ha sido deformado por la Iglesia «como un cuadro en un templo que se va llenando de humo de las velas y no se sabe ya quién está allí retratado». Asegura que para conocer cómo el hombre y el hijo de Dios están unidos de una manera única, «y que es la esperanza de los hombres, hay que hacerlo con la historia y con el credo».

El obispo auxiliar de Madrid preguntó a los asistentes que llenaban el salón de actos de la basílica: «¿Qué ha traído Jesús? ¿Ha traído un mundo mejor? Lo que ha traído es a Dios, lo ha hecho visible», manifestó. Y añadió: «Y si nos parece poco es porque tenemos una perspectiva muy estrecha».

Los consejos de Satanás

Finalmente, a aquellos que buscan en la figura de Jesús una solución a los problemas del hambre y otras desgracias del mundo, les planteó: «El que piense que tendría que traer un mundo mejor, ese sigue los consejos de Satanás. No quiere el reino de Dios, sino el reino del mundo».