Si hay algo cierto en la historia de este Gijón del alma, es sin duda alguna la gran cantidad de personajes singulares que la disfrutan, y al conocer en profundidad a nuestro personaje de hoy, no podemos dejar de pensar que, por muchos años que vivas, siempre hay algo o alguien que te sorprende, dado que Joaquín Casasnovas López, próximo a cumplir sus 75 años de vida, al intentar conocer su biografía, tal parece que vivió varios siglos.

Este popular gijonés, alto y fuerte, que pasea asiduamente con la compañía de un grande y hermoso mastín llamado 'Elfo', nació el día 20 de septiembre de 1951 en la calle de Ezcurdia, ya en la parte final del barrio de La Arena, cuando todavía aquella zona estaba llena de huertas de arena con sus artesanales pozos de agua. De su infancia recuerda a los hermanos Ceinos, a Agustín Antuña, Dani Daniel, Tini Areces y a Massiel, que tenía familia en esa zona. Su padre, Joaquín Casasnovas Prendes era pintor de profesión, casado con Ángeles López Alonso, y tuvo otras dos hermanas, Puri y Graciela. Comenzó a estudiar en el colegio de Los Campos y a los 13 años entró a trabajar de 'pinche' en la farmacia de Daniel Palacio en la calle Calvo Sotelo, ahora Manuel Llaneza, y alternaba de aprendiz de camarero en el bar El Hórreo en Cimadevilla, luego en el Dalpin de Los Campos; pero no tardó en seguir los pasos de su progenitor y cogió la brocha gorda iniciándose en el taller de pintura de José Ramón Álvarez en la calle Covadonga.

Joaquín Casasnovas en su despacho de la asociación de vecinos.

Cuando el jovencísimo Joaquín contaba tan solo 15 años fallecieron sus padres con 42 y 41 años, así que fue a vivir con su abuelo que era guardia municipal y tenía una de las Casas Baratas de El Coto, donde disfrutó a tope cuando ese barrio todo eran prados y montículos donde las mujeres aireaban sus colchones y los ponían a secar. Entró a trabajar de pintor en la droguería Linaje de la Avenida Hermanos Felgueroso, y un tanto abrumado por la ausencia de sus padres se puso a hacer 'auto-stop' y llegó a Madrid, donde no tardó en trabajar de camarero en la Casa de las Gambas, en la plaza de Santa Ana; pero no obstante lo grande de la capital de la nación, echaba de menos el mar y de nuevo 'auto-stop' rumbo a Barcelona, donde ya con 18 años, tras un breve tiempo en Valencia, se asentó en Cataluña llegando a ganar mucho dinero en su profesión de pintor aprovechando el 'boom' de la construcción, y como en todo ese tiempo ya había practicado judo y kárate donde recibió un golpe en un ojo, por lo que libró de cumplir con el servicio militar. El joven, pero no menos ya veterano en mil guerras, Joaquín Casasnovas quiso probar fortuna en Alemania, pero los exhaustivos reconocimientos a los emigrantes le detectaron el defecto en la vista y tuvo que regresar, esta vez a Gijón, aunque por poco tiempo, dado que estaba el Mediterráneo en pleno auge turístico y se va a Mallorca, donde conoce a una joven de Lérida, y vuelve a Cataluña para ejercer con éxito su profesión de pintor, y de nuevo en Barcelona conoce a la que sería su esposa, Purificación 'Puri' López, con la que tiene dos hijas, Esther y Alejandra, que le dieron tres nietos.

Promotor del deporte

Pasado un tiempo vuelve a Gijón, y alternando con su trabajo de pintor colabora con la Asociación de Vecinos de El Coto que presidía Óscar Piñera; se dedica a promocionar el deporte en el barrio y conoce al concejal Víctor del Busto con el que colabora en la organización de eventos deportivos, junto con el atleta Víctor Peláez y Ángel Fernández, fundador del Club Natación Gijón, y promocionan los deportes autóctonos, creando un equipo de bolos en la propia asociación de vecinos. Al crearse el Patronato Deportivo Municipal entra a trabajar en labores de mantenimiento de instalaciones, sin que por ello le prive de seguir en la organización donde crean el Cross Villa de Gijón entre otras competiciones que aún se siguen celebrando periódicamente. Y en una de esas Navidades le toca la lotería en la Peña Jiménez; pide la excedencia en el Patronato Deportivo y abre una tienda de ropa de caballero con su amigo José Manuel en la calle San Antonio; hace un curso de golf en el Club de Castiello y cuando ya se defendía con 'hierros' y 'maderas', crea el Club de Golf Madera-3, llegando a contar con cerca de 500 socios que juegan en el nuevo campo municipal de La Llorea, y luego en El Tragamón cuando ya preside el Patronato Deportivo Alfonso Rodríguez Allén. No conforme con todo ello rehabilitan la piscina de la Universidad Laboral, donde comienzan a impartir cursillos de aprendizaje con gran aceptación.

La invencible competencia de El Corte Inglés propicia que nuestro personaje cierre la tienda de ropa y trabaja de encargado en el pub El Sabroso de la calle Santa Lucía; de ahí pasa a regentar el Cafetín del Puerto en El Fomento, para jubilarse después de seis años llevando el Kfees en Contrueces, donde forma parte de la Asociación de Vecinos que preside desde el año 2022, cuando entonces tenía setenta socios llegando a los trescientos en la actualidad. Nada de extrañar si tenemos en cuenta que disfrutan de un extraordinario local, que había sido una escuela, donde además de clases de baile, cuentan con un grupo de teatro, practican tai chi, gimnasia de mantenimiento, tienen un grupo excursionista, celebran los tradicionales amagüestos, trabajos de manualidades y un largo etcétera.

Pudiera parecer que esta breve biografía, no por ello menos original y llena de experiencias del más variado tipo, ha llegado a su fin, pero nada más lejos, dado que conversando con nuestro personaje de hoy, también nos enteramos de su paso por tierras andaluzas, compaginando trabajo con el flamenco y el arte de las sevillanas. En Barcelona hizo las Américas no solo pintando pisos, sino también haciendo socios para la empresa Disco-Libro, aunque según sus propias palabras donde más dinero ganó fue en Madrid, cuando descubrió el interés de los extranjeros por comprar carteles de toros. Se dedicó a buscarlos por todas partes y luego venderlos triplicando el precio en el Rastro madrileño. Sus tertulias del Café Gijón en el paseo de Recoletos también son dignas de mención, así como los singulares personajes con los que alternaba a diario, pero esas ya son otras historias.