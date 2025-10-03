Jorge Muñiz se une al equipo de fisioterapia del Grupo Covadonga «La voluntad de la entidad de mantener la cercanía y la calidad en la atención a la familia grupista», destaca Joaquín Miranda

Nueva etapa en el servicio de fisioterapia del Grupo Covadonga. La entidad gijonesa presentó este martes las novedades en un acto presidido por el presidente Joaquín Miranda, quien destacó la importancia de este servicio en la vida del club y agradeció públicamente la labor realizada en los últimos años por el anterior equipo de fisioterapia. Asimismo, subrayó la voluntad de la entidad de mantener la cercanía y la calidad en la atención a la familia grupista como valores fundamentales de este servicio.

Durante la presentación se dio la bienvenida a Jorge Muñiz Martínez, nuevo responsable del área y fundador de JM Fisio Performance. Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte por la Universidad de León y Graduado en Fisioterapia por la Universidad de Oviedo, Jorge completó su formación con especializaciones en osteopatía, ecografía, fisioterapia invasiva, neuromodulación y acupuntura, entre otras disciplinas. Su trayectoria profesional comenzó precisamente en el RGCC, y desde entonces ha sumado experiencia tanto en el ámbito clínico como en el deportivo, colaborando con varios clubes, principalmente de fútbol.

En su intervención, Iván Pidal, presidente de la Comisión de Salud y miembro de la junta directiva, puso en valor la figura de Jorge como un profesional completo, con un perfil que combina la ciencia del movimiento con la fisioterapia más avanzada. Asimismo, destacó su profundo conocimiento del club como una de las grandes fortalezas de esta nueva etapa.

El servicio de fisioterapia, gestionado ahora por JM Fisio Performance, entrará en funcionamiento el próximo martes, 7 de octubre, y estará a disposición de todos los socios, socias y deportistas del Grupo, ofreciendo una atención integral y especializada que refuerza la apuesta de la entidad por la salud y el bienestar.

Con esta incorporación, el RGCC reafirmó su filosofía de rodearse de los mejores profesionales para seguir mejorando la calidad de los servicios que ofrece a su comunidad.

