Para José Berdayes Sánchez (Cangas de Onís, 1956), presidente vecinal de Vegas Bravas, de Poago, el vial por Aboño llevaría el tráfico y la ... contaminación a su parroquia. Su prioridad siempre fue, asevera, el soterramiento por Jove que concitó el consenso de todos.

–El Principado dice que el nuevo vial por Aboño se licitará en 2026. ¿Se lo cree?

–No. Con el tema del vial por Aboño lo que estamos viendo es que a la entrada de Poago va a desviarse una gran cantidad de tráfico. Para entrar en dirección a la parroquia, tenemos que atravesar la carretera y, aparte, un paso a nivel. Con el tráfico que va a haber va a ser impresionante... Nos preguntan cómo lo vemos, pero es que nadie nos ha comentado absolutamente nada.

–El pasado octubre, el consejero Alejandro Calvo compareció en el Consejo Social. ¿Qué le parecieron sus explicaciones?

–El tema de humanizar la avenida Príncipe de Asturias sería lo ideal. Cada vez que yo mismo bajo hasta Cuatro Caminos y veo a la gente en dónde se tiene que quedar para cruzar un paso de peatones...eso mete miedo. Pero es que eso tendría que estar hecho hace más de treinta años. No se tenía que haber permitido nunca.

–¿Por qué?

–Porque son camiones que contienen gas o combustible, entre otras cosas. Están pasando por en medio de una población y, además, a las velocidades a las que circulan. Si cuando cruzan los peatones se cierra el semáforo a la mitad entre cruce y cruce tan solo tienen un metro de acera. ¡Te quedas tirado! Y los camiones pasando por delante y por detrás.

–Dice que preguntan a los portavoces vecinales cómo lo ven...

–Sí, cuando el fracaso del vial de Jove, nos preguntaron a nosotros por alternativas. Qué alternativa voy a dar yo que fui carpintero toda la vida. Esto tienen que arreglarlo ellos, que son los que saben qué tienen que hacer y cómo. Pero, claro, yo creo que no lo saben ni ellos.

–¿Y qué creen que están haciendo?

–Buscar una solución, pero porque se están viendo apurados. Están dando palos de ciego a ver si sale alguna cosa más o menos viable y tenernos engañados otros 25 años... Se está pretendiendo hacer El Musel más grande de lo que ya es y no hay una alternativa de entrada y salida. Si echara a andar la ZALIA, ¿dónde iría todo ese aumento de tráfico? ¿Por La Calzada?

–Hablan de humanizar Príncipe, pero si no hay desdoblamiento ni vial por Aboño, ¿qué pasaría en esta zona?

–Toda esta zona oeste tendría una liada tremenda. Se nos metería todo el tráfico que va día a día a El Musel. No me quiero ni imaginar el jaleo que habría en Veriña. ¡Va a ser tremendo!

–En qué se traduce todo esto en el día a día de Poago.

–Nos afectaría muchísimo en el tráfico, pero también en la contaminación. Si va a haber más tráfico, todas las partículas y polvo que está en el aire no va a estar quieto nunca, y con el plus de las cargas peligrosas. Hay que buscar una alternativa, estoy de acuerdo. Pero la alternativa ya estaba en hacerlo subterráneo.

–¿Cuál sería entonces para usted una alternativa razonable para los accesos al Puerto?

–La solución aceptable es en la que estuvimos siempre de acuerdo: el soterramiento de esta vía. Y hablo de un proyecto en el que se llevaba trabajando 30 años.

–¿Cómo vivió que se desechara y que haya que empezar a olvidarlo?

–Es que son 30 años y 300 proyectos. Es una risión. Se están riendo de nosotros.

–Hay un compromiso del Ministerio de reinvertir 300 millones en estos accesos.

–No les creo.

–¿Cómo está siendo el papel del Puerto en esto?

–Está azorrando y callando. No levanta la cabeza ni dicen una palabra. El Puerto no tiene ningún problema.

–¿Cuál es el papel de los vecinos en todo esto?

–En Poago nos está quedando una población mayor y no pueden ya lucharlo. La gente joven viene como si fuera un pueblo dormitorio, no quieren saber nada. Pero cuando hay un problema de contaminación es cuando nos dicen que cómo lo consentimos. No, perdona, esto es una cosa de todos.

–¿Cuál es el sentimiento?

–De enfado. Es que son muchos años. Hay compañeros nuestros que llevan más de treinta años en esto. Ya está bien. Que se nos escuche alguna vez y valga nuestra voz para algo.

–¿Qué tienen que hacer los vecinos para que se les escuche?

–No lo sé. El Ayuntamiento nos llama a consulta, pero está amarrado. El Principado parecía que se enfrentaba un poco al Gobierno central y daba un puñetazo. Pero es que había que dar un puñetazo más alto en Madrid y que se sienta. Ir allí igual es una solución.