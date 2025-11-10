El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El presidente de la Asociación de Vecinos Vegas Bragas, José Berdayes, en Poago. Juan Carlos Román

José Berdayes

Presidente de la Asociación de Vecinos Vegas Bragas
«El vial de Aboño nos traería tráfico y contaminación a Poago»

José Berdayes sostiene que la solución es «en la que estuvimos siempre de acuerdo: el soterramiento por Jove»

Eva Hernández

Eva Hernández

Gijón

Lunes, 10 de noviembre 2025, 22:30

Comenta

Para José Berdayes Sánchez (Cangas de Onís, 1956), presidente vecinal de Vegas Bravas, de Poago, el vial por Aboño llevaría el tráfico y la ... contaminación a su parroquia. Su prioridad siempre fue, asevera, el soterramiento por Jove que concitó el consenso de todos.

