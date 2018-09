«Igual que el médico hace el MIR, el escritor también tiene que formarse» Jarne, en la sede de la asociación ubicada en la calle Picos de Europa. / ARNALDO GARCÍA José Jarne. Secretario y director de comunicación de la Asociación de Escritores Noveles «El gran problema de esta asociación es la financiación, lo hacemos con subvenciones que nunca sabemos cuándo llegarán y con las cuotas» COVADONGA RODRÍGUEZ GIJÓN. Lunes, 3 septiembre 2018, 02:22

José Jarne es un amante de la literatura y una de las caras visibles de la Asociación de Autores Noveles, como secretario y director de Comunicación. La organización, con sede en Gijón, lleva doce años funcionando y cuenta son integrantes de toda España e incluso de otros países. Nacido en Albacete, reside en Gijón desde 2005.

-¿Qué labor hace la Asociación de Escritores Noveles?

-Nació para ayudar a los escritores cuando empiezan. Desde la famosa página en blanco hasta que el libro está en las librerías.

-¿De qué forma lo hace?

-La asociación facilita al escritor aquellas herramientas que necesita para hacer un buen trabajo. Para que cuando vaya a una editorial el texto esté lo mejor posible. Por ejemplo, tenemos el caso reciente de una persona que vino porque tenía un manuscrito y no sabía qué hacer con él. Dos pasos fundamentales, primero corregirlo y, segundo, registrarlo.

-¿Siempre hay que registrarlo?

-Por supuesto, es un consejo que se da siempre, es una batalla que estamos teniendo habitualmente. Si alguien se encuentra su texto plagiado, va al juez y le dice 'señoría esto está plagiado', él dirá 'demuéstremelo con documentos'. Si no, es la palabra de uno contra la de otro.

-¿Aunque el documento de su ordenador tenga una fecha anterior al plagio?

-Es mejor un documento oficial, que certifique la autoría del texto.

-¿Qué ventajas tiene pertenecer a la asociación?

-Asesoramiento continuo, porque el autor novel o 'indie' anda muy perdido. Con las crisis han surgido muchas editoriales nuevas, y algunas solo quieren hacer negocio... El vicepresidente es abogado, tiene un despacho en Madrid y su asesoría jurídica es gratuita para los socios hasta que se inicia el proceso judicial.

-¿Qué más actividades realizan?

-Ofertamos cursos de formación 'online'. Queremos poner en marcha una escuela de formación. Lo mismo que el médico hace el MIR, el autor tiene que formarse. Cada dos años también realizamos congresos. Hay mesas redondas y ponencias de personalidades del mundo de la literatura. Además estamos organizando abrir un club de lectura presencial aquí en la sede, en colaboración con la librería Roy y por undécimo año consecutivo realizaremos la gala benéfica para la Cocina Económica.

-¿Cómo se financian todas estas actividades?

-Ese es el gran problema de la asociación, su financiación. Lo hacemos a través de subvenciones que llegan cuándo y cómo llegan. Por ejemplo, todavía no ha salido la resolución de la solicitud para la subvención del Ayuntamiento. Si nos dan el dinero, entre que se aportan todos los justificantes y nos pagan, nos ponemos ya en la solicitud del año que viene. También nos financiamos a través de las cuotas de los socios, que pagan 96 euros al año.

-¿Cuántos socios tienen?

-Alrededor de 140 en toda España, pero también en países como Islandia, Estados Unidos y París.

-Hace un año abrieron su nueva sede...

-No hemos hecho todavía la inauguración porque surgió un problema. Cuando vinimos aquí, a la calle Picos de Europa, nos encontramos que este local no tenía contadores propios de luz, los compartía con la Asociación de Asperger, que está en el local de al lado, y todavía no se han hecho los arreglos necesarios.

-¿Por qué?

-Hablé con Patrimonio y en su momento vinieron los técnicos, que dijeron que había que instalar una caja de luz. Pasaron semanas y solo recibimos silencio. Covi Sánchez y yo tuvimos una reunión en octubre con Fernando Couto en la que estaba Ana Braña y ahí les volvimos a decir. Braña se comprometió a hablar con Arrieta. El último escrito llegó hace unos días diciéndonos que no hay dotación presupuestaria este año para esta obra. Así estamos desde que nos dieron el local en junio de 2017.

-¿Qué problemas conlleva para el día a día del colectivo?

-Para tener luz e internet tenemos que tener el local lleno de cables y ya se nos ha caído una persona. Esta instalación no pasa el plan de riesgo laborales, por lo que no podríamos contratar a nadie. Tampoco puedo justificar la luz que gasto y he tenido que llegar a un acuerdo con la Asociación de Asperger para entrar y cortar la luz en su local, porque si no se quedan encendidas las de la calle. Es una asociación de pacientes con una protección de datos máxima, yo estoy en un espacio que no es mío, si un día hay un problema... La verdad es que estamos muy agradecidos de que nos dieran este local, pero queremos solucionar este problema. En comparación con lo que se gastan en traer a Operación Triunfo u otros conciertos que se celebran en la ciudad, resulta una migaja lo que se necesita para instalar la luz en la sede de nuestra asociación.