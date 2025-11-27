El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

José Marcelino García, durante la presentación de su libro 'Gijón al pie de la letra', en el Centro de Cultura Antiguo Instituto. PALOMA UCHA

José Marcelino García: «El columnismo es la guarida para el lector de periódicos, en donde se encuentra a sí mismo»

José Marcelino García, colaborador de EL COMERCIO, presentó 'Gijón al pie de la letra', un compendio de sus más de 20 años como articulista

Susana D. Tejedor

Susana D. Tejedor

Gijón

Jueves, 27 de noviembre 2025, 07:41

«El columnismo es la guarida para el lector de periódicos, en donde se encuentra a sí mismo y entabla un diálogo con el lector». ... Así expresaba José Marcelino García, columnista de EL COMERCIO desde hace más de dos décadas, su experiencia durante la presentación de su libro 'Gijón al pie de la letra', prologado por el director del periódico, Ángel M. González. Se trata de un compendio de sus más de veinte años como articulista en el periódico. «Me siento como aceite que facilita el rodaje de la gran rueda que es el periódico», aseguró, porque «no puede haber periódicos sin columnistas ni columnistas sin periódicos en este tiempo en el que estamos».

