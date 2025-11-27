José Marcelino García: «El columnismo es la guarida para el lector de periódicos, en donde se encuentra a sí mismo»

«El columnismo es la guarida para el lector de periódicos, en donde se encuentra a sí mismo y entabla un diálogo con el lector». ... Así expresaba José Marcelino García, columnista de EL COMERCIO desde hace más de dos décadas, su experiencia durante la presentación de su libro 'Gijón al pie de la letra', prologado por el director del periódico, Ángel M. González. Se trata de un compendio de sus más de veinte años como articulista en el periódico. «Me siento como aceite que facilita el rodaje de la gran rueda que es el periódico», aseguró, porque «no puede haber periódicos sin columnistas ni columnistas sin periódicos en este tiempo en el que estamos».

Un vídeo con imágenes de Gijón sirvió para hablar de este libro en el que, estructurado en cuatro bloques correspondientes a las cuatro estaciones del año, José Marcelino García aborda y analiza situaciones y acontecimientos concretos y habla de personas que, en algunas ocasiones, no coincidieron en el tiempo. «El libro se compone de pequeños relatos en prosa poética que nos lleva a contemplar una realidad distinta a la que estamos acostumbrados. Se trata de ver otro Gijón», contó el autor a un público que llenó el salón de actos de Centro de Cultura Antiguo Instituto.

Por 'Gijón al pie de la letra' se pasean «amigos tan singulares» como La Lloca del Rinconín, El bebedor, El pobre de pedir, La fumadora, Chema el pobre de los Capuchinos, El buscador de tesoros o El desigualdado social, personajes muchos anónimos que se basan en experiencias vitales del propio autor. «Salgo a pasear por la noche y voy conociendo perfiles de muchas personas, algunos que viven en las calles y hablo con ellos, les pregunto y me cuentan sus historias», explicó.

También dedica un apartado a amigos como Miguel Mingotes, Roberto Santirso, Joaquín Fuertes, Antonio Merayo, Marcelo Palacios, Aquiles Tuero o María Teresa Álvarez, así como un capítulo en el que rinde homenaje a personas que ha conocido a lo largo de los años y aunque ya no están han dejado huella en él. Es el caso de Arturo Fernández, Chema Castiello, Chelo la Mulata, Pepa Osorio, David González, Tino Vetusta, Carmen Gómez Ojea o Gabino Díaz Merchán. Con todos estableció una relación personal de mayor o menor intensidad pero todos, a su entender, merecen un hueco en su universo literario.

Homenajes, críticas y recuerdos se entremezclan en «estas columnas líricas» de un Gijón visto bajo un prisma muy personal. «El columnismo es algo muy subjetivo, no es como el periodismo profesional», aseguró, a la par que se lamentó de «la época tan poco culta que vivimos en estos momentos». Y ante todo, recomendó una de sus máximas: «Hay que leer, hay que leer mucho, y más si pretendes escribir; no se puede ser escritor sin ser un gran lector». Quevedo y Voltaire y Juan Ramón Jiménez y Francisco Umbral son espejos en los que se mira y escritores a los que admira, confesó.

El acto contó con la actuación musical de Los Amigos de pulso y púa, antiguos componentes de la Sonatina gijonesa, que interpretaron varios temas. Además, la bailarina Sandra Risueño, junto a parte de su equipo, ofreció bailes flamencos en un improvisado tablao. La tradicional canción 'Gijón del alma' cerró una presentación en la que un emocionado José Marcelino García mostró su gratitud por el apoyo de tantas personas, muchas de las cuales han quedado inmortalizadas en su páginas.