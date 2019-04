José María Rubiera, reelegido presidente de los vecinos de Castiello José María Rubiera, a la izquierda, durante la jornada. / TAREK HALABI El cambio de sede, prolongar la senda peatonal y controles de velocidad en la parroquia, sus grandes prioridades P. SUÁREZ GIJÓN. Lunes, 8 abril 2019, 02:11

José María Rubiera repetirá otros dos años como presidente de la asociación de vecinos de Castiello. Lo hará después de que el colectivo celebrase ayer una jornada electoral en la cual la de Rubiera fue la única candidatura presentada. «Nadie quiere ocupar el cargo. Yo estoy un poco cansado y me gustaría dejarlo, pero continuaré un mandato más y lo haré lo mejor que pueda», asumía quien acepta la responsabilidad bajo la promesa de su vicepresidente de remplazarlo en el cargo pasados estos dos años. «Si no lo hizo antes es porque, con el trabajo, no tiene tiempo», aclaró.

De esta manera, Rubiera será el encargado de liderar los retos que se le plantean a la parroquia a corto plazo. Uno de ellos, quizás el más apremiante, es el cambio de local que los vecinos llevan tiempo reclamando. La asociación está actualmente ubicada en el sótano de las antiguas escuelas, un lugar que, se quejan, tiene demasiada humedad. Por ello, han solicitado la posibilidad de ocupar una de las plantas superiores, a fin de mejorar las condiciones del espacio.

Otro de los aspectos que preocupa a los vecinos es la «falta de control» de la velocidad a la que circulan los vehículos por las carreteras de la zona. «Necesitamos que delimiten con claridad los dos carriles y coloquen señales», asegura Rubiera, quien se queja de que, muchas veces, la actitud de algunos conductores pone en peligro al resto de usuarios. También en torno al tráfico gira otra de las demandas de la parroquia. «Queremos que se prolongue la senda para peatones y que llegue, por fin, a la Escuela Politécnica, donde está la parada del autobús», señala el recién nombrado presidente, que ya se ha puesto en marcha para ver cumplidos los objetivos de Castiello.