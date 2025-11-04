El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

José Ramón Fernández Puerta, presidente de la asociación de vecinos Santa Cruz de Jove, en la rotonda de acceso a El Musel. Arnaldo García
La lucha por los accesos al Puerto

José Ramón F. Puerta, presidente vecinal de Jove: «Creen que somos bobos: 'Vamos a humanizar...' Humanízate tú primero»

«El Musel debería ser el primer interesado en tener una salida directa a la Zalia para darle un poco de vida a ese muerto que tienen ahí»

María Agra

María Agra

Gijón

Martes, 4 de noviembre 2025, 22:55

El barrio de Jove, frontera del tráfico portuario y víctima del fracaso del vial que debía aliviar el oeste de Gijón, vuelve al primer ... plano. Tras el planteamiento del Principado de Asturias de impulsar un nuevo vial por Aboño, cuya licitación se prevé para 2026, así como la humanización de la avenida Príncipe de Asturias mientras llega el vial, los vecinos reclaman hechos, no más promesas. Su presidente, José Ramón Fernández Puerta (Gijón, 1950), analiza el descontento del barrio y los pasos que esperan del Gobierno asturiano y del Ministerio de Transportes.

