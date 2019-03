Jove ingresó de urgencia a más de 700 pacientes psiquiátricos el año pasado La unidad de salud mental mantiene una ocupación por encima del 80% y en ella la estancia media se prolonga a casi once días AIDA COLLADO GIJÓN. Lunes, 1 abril 2019, 02:50

El Hospital de Jove cuenta con la mayor unidad de salud mental de todo el Principado. La única del Área V, que atiende a más de 303.000 asturianos. El año pasado llegaron por urgencias 711 pacientes psiquiátricos que fueron ingresados en el centro. En total, se registraron 743 hospitalizaciones en la unidad, que mantiene durante todo el año una ocupación superior al 80% y, en algunas ocasiones, presta servicio a pacientes de otras áreas sanitarias.

Así que la mayor parte del tiempo la actividad en la tercera planta, donde tiene sus 26 camas desde el cambio de ubicación de 2016, es intensa. No hay que olvidar que el tiempo que sus pacientes permanecen ingresados es superior al de otros servicios. Mientras que los enfermos psiquiátricos permanecen una media de más de 10,8 días hospitalizados, la media de todo el hospital se sitúa en 6,24 días. Y eso que Jove no dispone de servicio de obstetricia ni de ginecología y, por lo tanto, no atiende partos que por lo general ayudan a bajar la media de estancia en otros centros.

Las cifras de 2018 registraron en todas las variables un ligero incremento con respecto a las del ejercicio anterior, cuando se contabilizaron 703 urgencias ingresadas (ocho menos que el año pasado) y 732 hospitalizaciones en la unidad (once menos). También la estancia media creció algo, aunque de manera prácticamente imperceptible.

Lo que no cambió fueron las causas que motivaron los ingresos. Tal y como explica la supervisora de la unidad, Susana Pereira, en ella se atienden trastornos graves o severos, por lo que los diagnósticos más frecuentes son los de esquizofrenia, depresión grave y trastorno bipolar, entre otros. A pesar de que la Encuesta de Salud del Principado señaló la ansiedad, además de la depresión, como una de las enfermedades con más incidencia en la comunidad, salvo excepciones esta suele poder tratarse de forma ambulatoria.

La unidad, formada por cuatro médicos psiquiatras y un turno rotatorio de ocho profesionales de enfermería y ocho auxiliares, además de la supervisora y del auxiliar encargado del turno de noche, está bien ajustada a las necesidades del área. «Puede haber momentos puntuales en lo que tengamos una ocupación del 100%, pero está bien dimensionada», puntualiza Pereira.

Ha ganado, y mucho, con el cambio de ubicación. Antes se encontraba en el semisótano, así que además de cien metros cuadrados y la consiguiente amplitud de habitaciones y zonas comunes, «hay mucha más luz».

112.064 consultas externas

En lo que se refiere a las cifras globales del hospital, Jove contabilizó el año pasado 8.024 ingresos, 381 menos que en 2017. La estancia media en el centro se redujo de 6,35 a 6,24 días. La variación interanual más notable se registró en las consultas externas, que pasaron de 112.478 a 112.064, tras una reducción de 414 citas.

En cuanto a lo que a intervenciones quirúrgicas se refiere, el hospital contó 368 operaciones más, hasta las 4.719. El crecimiento fue muy notable en intervenciones ambulatorias, que se incrementaron en 218, hasta las 1.858. Y también la actividad del hospital de día fue más intensa. Sin embargo, el hospital atendió menos urgencias: 26.778 frente a las 28.297 del año anterior. Esta tendencia a la baja también quedó reflejada en los números de Cabueñes, que en 2017 contabilizó cerca de 100.000 urgencias, atendiendo a 334 personas menos que el anterior ejercicio.