Jovellanos, 'Nordeste' y el homenaje a Galileo estrenan el plan de esculturas

El Ayuntamiento ha sacado a contratación la restauración de las esculturas 'Nordeste' y 'Homenaje a Galileo Galilei XV' y la del monumento a Jovellanos de la plaza del Seis de Agosto. Las tres suponen el punto de partida de un plan de intervención de las piezas del patrimonio artístico urbano que se encuentren más deterioradas. Los trabajos se adjudicarán por lotes -uno por escultura-, con un presupuesto total de 97.405 euros, IVA incluido, y un plazo de ejecución que va de una semana a dos meses, según la pieza de que se trate. El plazo de admisión de ofertas se cerrará el 13 de enero.

El concejal de Educación y Cultura, Alberto Ferrao, presentó en noviembre un proyecto para invertir a lo largo de un año 120.000 euros en la limpieza y reparación de once obras, con el objetivo de «dignificarlas» y garantizarles un mantenimiento adecuado. Además de las tres señaladas, mencionó 'Génesis' y 'Castillo de Salas', de Joaquín Rubio Camín; 'Monumento a la paz mundial', de Manuel Arenas; 'Cubo', de Alejandro Mieres; 'Érase una vez un árbol', de Carmen Cantón; la intervención artística 'Stairway to heaven', de Mossel; la decoración del parque de El Lauredal, del Grupo G; y el monumento a Fleming, de Manuel Álvarez Laviada y Luis Moya. «Son piezas que al estar en la calle sufren las inclemencias de la meteorología y del vandalismo y algunas presentan un estado que requiere de una intervención urgente. No hay más que ver cómo están», explicó el edil.

Inaugurada en 1891

Los técnicos no hallan métodos que eviten los excrementos de aves en la estatua del prócer

La pieza más antigua de las que se restaurarán en esta primera fase es el monumento a Jovellanos de la plaza del Seis de Agosto, una escultura de bronce obra de Manuel Fuxá y fundida en los Talleres Masriera de Barcelona que fue inaugurada el 6 de agosto de 1891. El proyecto de intervención destaca su «buena estabilidad estructural», aunque advierte de «un estado de conservación inadecuado» en el que destaca dos problemas: la acumulación de excrementos de aves en la parte superior y la «pérdida total de la pátina natural del bronce». Los primeros se eliminarán evitando el uso de «soluciones ácidas», tras lo cual se hará una limpieza con biocidas que acaben con cualquier resto de microorganismos. También aplicarán veladuras artificales para formar una pátina de acabado y una capa final de protección a base de ceras y parafina coloreadas.

Asimismo, se prevé intervenir en la peana de mármol sobre la que se sitúa la imagen del prócer, cuya superficie está «fuertemente erosionada por el uso de sistemas de limpieza inadecuados», donde existen «restos de costra negra en las zonas que no lava el agua de lluvia» y «abundantes manchas de productos de corrosión del cobre producidas por los sucesivos lavados del metal». Limpiarán las manchas de óxido, eliminarán los morteros inadecuados empleados en reconstrucciones anteriores y reconstruirán algunas faltas de volumen, aunque solo «las que sean estrictamente necesarias para su interpretación artística». El proyecto indica además que se han perdido algunas letras adosadas al pedestal.

Para el mantenimiento posterior se recomienda «una revisión periódica de la obra» y garantizar que los trabajos de limpieza que se hagan se encarguen «a personal especializado, para no dañar las superficies». Para evitar nuevos excrementos de palomas y gaviotas «no se ha encontrado ningún método que evite el apoyo de las aves sin deteriorar el aspecto estético de la escultura». Y si bien en este conjunto «podría encajar un sistema electroestático de descarga de corrientes eléctricas», el propio proyecto advierte de que «su aspecto visual y los requerimientos de las instalaciones necesarias para su funcionamiento no sería muy acertado».

Pintadas y 'skateboard'

La escultura 'Nordeste', obra de Vaquero Turcios, ubicada en la Subida al Cerro, presenta «pérdida de material por corrosión del acero, desplacado en las partes inferiores del cuerpo principal debido a la filtración de humedades, grafitis sobre la superficie y acumulación de excrementos de aves». La reposición parcial de las faltas, «además de costosa, no solucionará el problema y obligará a parchear la superficie periódicamente», por lo que se ha optado por una intervención más completa que incluye el desmontaje de la pieza y su traslado a un taller especializado. También se intervendrá sobre la peana, de la que se han desprendido varias losetas y que presenta manchas de oxidación y «una erosión superficial por la práctica constante del 'skateboard'. Este soporte, que da continuidad al pavimento del entorno nunca gustó al propio artista, que tenía para ella un proyecto más elaborado.

La intervención sobre 'Homenaje a Galileo Galilei XV', de Amadeo Gabino, es a priori la más económica de las tres (5.445 euros) y la de ejecución más rápida (siete días), aunque el proyecto fue elaborado en octubre, antes de que un temporal derribara una de las dos piezas que la conforman.