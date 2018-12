Un joven armado con un martillo asalta una joyería en La Calzada Fachada exterior de la joyería asaltada. / JOSÉ SIMAL Tras un forcejeo con la dependienta, rompió una de las urnas y huyó con varias piezas de plata PABLO SUÁREZ GIJÓN. Jueves, 6 diciembre 2018, 03:21

Entró en la joyería, ubicada en la avenida de Argentina, en pleno barrio de La Calzada, apenas una hora antes del cierre. Amenazó con un martillo a la empleada y comenzó a romper las vitrinas del interior del establecimiento. No esperaba encontrarse resistencia alguna por parte de la dependienta, por lo que cuando esta comenzó a forcejear con él, el ladrón se apresuró a coger un par de piezas de plata y emprendió la huida. «No sabemos el valor exacto de lo que se llevó, pero podía haber sido peor», afirmaban ayer los dueños del negocio. Según testigos presenciales, el robo se produjo cuando un joven con la cabeza cubierta por la capucha de su sudadea, para no ser reconocido, se acercó al establecimiento, entró aprovechando que no había clientes y sin mediar palabra se acercó a la dependienta y la amenazó con un martillo.

«No fue mucho tiempo. Cuando nos quisimos dar cuenta ya había salido corriendo en dirección al Ateneo», afirmaron a EL COMERCIO los trabajadores de los negocios contiguos.

La Policía Nacional activó inmediatamente un dispositivo de búsqueda que, afirman, está en una situación avanzada, motivo por el que la detención del asaltante podría estar cercana. Se trata de un joven de estatura media, que en el momento del robo iba ataviado con una sudadera con capucha y unos vaqueros.