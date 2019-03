«Los jóvenes toman Ibuprofeno sin saber qué es, perdieron el respeto a los fármacos» Irene Jaráiz, en la farmacia de Candás en la que trabaja. / TAREK HALABI Irene Jaráiz | Delegada en Asturias de la Sociedad de Farmacia Familiar y Comunitaria «El próximo curso formaremos a alumnos de Bachillerato en el buen uso del medicamento y haremos talleres para pacientes» LAURA MAYORDOMO GIJÓN. Martes, 5 marzo 2019, 03:01

Irene Jaráiz (Nava, 1983) trabaja como adjunta en la farmacia de Luis Prado en Candás y desde diciembre preside la comisión gestora de la delegación asturiana de la Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria (SEFAC). Este jueves 7 de marzo, de 9 a 19.30 horas, celebrarán su primera jornada en la Universidad Laboral, con ponencias y talleres, y la asistencia de unos cien profesionales.

-Asturias es la última comunidad en contar con una delegación de la Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria. ¿Qué objetivo persiguen?

-Mejorar la práctica asistencial de la farmacia comunitaria, es decir, fomentar el papel del farmacéutico comunitario como un agente de salud que puede ayudar no solo dispensando medicamentos sino también mejorando la salud integral del paciente, coordinándose con el resto de profesionales sanitarios. El farmacéutico es un agente fundamental en la sanidad.

-Suman ya 150 socios, pero imagino que la intención es aumentar esa cifra.

-Sí, es uno de los objetivos en Asturias. Cuantos más seamos, más cosas se van a poder hacer, se va a poder fomentar más la investigación, tendremos más farmacias para poder pilotar estudios, conseguir que se capaciten y estén bien formados en la práctica asistencial...

-¿De qué proyectos de investigación y estudios se trata?

-Hay varios estudios abiertos a nivel nacional. Por ejemplo, el proyecto 'Alivia', que presentaremos en las jornadas. Se trata de una capacitación para ayudar al farmacéutico a mejorar sus conocimientos sobre el dolor. Tras una formación online, seminarios, vídeos, autoevaluación, exámenes y casos prácticos se podrá contar en la farmacia con una especie de unidad del dolor. Otro proyecto que presentaremos es el de 'Alianza contra el asma', que creo que en Asturias es muy necesario. Se hace en colaboración con sociedades médicas y ayuda a detectar pacientes que no tengan el asma bien controlado, que estén abusando de los medicamentos o no los estén utilizando bien para informarles y asesorarles, aparte de llevarles al médico para que tenga conocimiento de este problema.

-¿Qué otras iniciativas esperan poner en marcha?

-El próximo año llevaremos a los centros educativos asturianos un proyecto que se llama 'Conóceme', para explicar a los alumnos de Bachillerato cuál es el papel del farmacéutico e informarles sobre el uso correcto del medicamento. Viene a ser formar a los pacientes del futuro. Con esa buena información sobre los medicamentos se busca prevenir un mal uso o la automedicación. Seguro que muchos ya se toman un Ibuprofeno sin saber lo qué es ni cómo.

-Ibuprofeno y cosas peores, como ansiolíticos. ¿Es preocupante esta tendencia a la automedicación en las nuevas generaciones?

-Es que no tienen ningún tipo de miedo, le perdieron el respeto a la medicación. No saben cómo lo tienen que tomar, que puede causarles efectos adversos, que les puede causar un problema de estómago, que pueden tener alergias...

-En cambio con los mayores, ¿qué es lo que hay que trabajar con ellos?

-La falta de adherencia al tratamiento es preocupante en Asturias, en España y a nivel internacional. Según la OMS, más del 50% de las pesonas no toman sus medicamentos o no los toman bien. Y eso es un problema sanitario y económico. Una persona mayor, que vive sola, con una enfermedad crónica y polimedicada necesita ayuda. Desde SEFAC se intenta capacitar a los farmacéuticos para implantar servicios profesionales para ayudar a estos pacientes tanto en lo relativo a la medicación como, por ejemplo, con la tensión arterial para enseñarles cómo se deben tomar bien la tensión, qué aparato tiene que tener en casa para hacerlo, y también a nivel de la alimentación. Otro servicio que se puede ofrecer es el de revisión de uso de medicamentos. En otros países europeos ya está incluso financiado.

-¿En qué consiste?

-En revisar la medicación con el paciente en una zona distinta al mostrador, de forma que se garantice la privacidad. Ahí puedes ver los problemas que tiene ese paciente con la medicación, que pueden ser incluso mecánicos, por ejemplo, en pacientes que usan inhaladores.

-¿Qué más pueden hacer los farmacéuticos para mejorar la adherencia a los tratamientos?

-El sistema personalizado de dosificación es básico para aumentar la adherencia. Es darle al paciente su medicación para una semana, individualizada y preparada por el farmacéutico.

-Pero algunos de estos servicios ya se están prestando, ¿no?

-Sí, pero lo que intentamos es que sea un servicio protocolizado y remunerado.

-¿Por quién?

-Es un servicio profesional farmacéutico que, a día de hoy, tiene que ser remunerado por el paciente. Es algo que genera cierta discusión pero si no le das un valor económico parece que no estás reconociendo el valor profesional de ese servicio. No es que tengas que cobrar por tomar la tensión, sino por el servicio de control y seguimiento de esa tensión arterial.

-Está habiendo desabastecimiento de determinados medicamentos, como la Cafinitrina. ¿Por qué?

-Desconozco los motivos pero es cierto que tenemos un problema enorme de desabastecimiento con los laboratorios que producen los medicamentos. A veces haces el pedido y ves que más de la mitad de lo que pides falta. No llega a ser un problema hasta que no puedes sustituir ese medicamento y dejas al paciente, digamos, desamparado, como ocurre con la Cafinitrina o el Adiro 300. Es un problema grave y las farmacias deberían comunicarlo más para que esto se vea.