Bon Jovi, adrenalina en vena

Viernes, 4 de junio 2021, 00:55 | Actualizado 02:29h.

El concierto del verano de 1996 fue tempranero: el 4 de junio. Bon Jovi fueron los encargados de hacer saltar la espita de las fiestas ... estivales, y lo hicieron con un rotundo éxito: unos 22.000 espectadores y homenajes a Van Morrison (con una particular versión de 'Gloria') o a los Rolling Stones (cantaron un trozo de 'Brown Sugar') que los fans corearon sin falla. Aunque para EL COMERCIO no fue tan fiero el león de Nueva Jersey como lo pintaban. «Hablando de voces, Jon Bon Jovi no es un cantante excepcional», contamos, al día siguiente, «y si a ello sumamos el desgaste físico que, como principal foco de atención, asume en el concierto, necesita estar constantemente apoyado en este terreno»: los telones circenses, las imágenes de vídeo y los juegos de luces.

Del otro lado, las fans. «Extremadamente nerviosas, emocionadas, ilusionadas, eufóricas», muchas de ellas de no más de la franja de edad que separa los once de los quince años, y cargadas de agua y bocadillos, «ocuparon ayer los alrededores de El Molinón» desde horas antes del concierto. «Ayer no había lugar para la insinceridad», y mucho menos por parte de las seguidoras del grupo, pero, principalmente, del músico. «A la pregunta de por qué estaban allí», por ejemplo, tres jóvenes gijonesas contestaron, sin ambages: «Primero por el tío; después por la música en sí, y después por el ambiente de estos conciertos». Al Molino Viejo No lo hubo tanto a la llegada de los astros al aeropuerto. Ellos prefirieron «la distancia, el silencio y la lejanía en su aparición en el Principado de Asturias. Nadie tuvo la posibilidad de acercarse», ni casi de verles. El grupo tardó casi un cuarto de hora en abandonar la pista de aterrizaje dispuesta para su avión particular, y lo hicieron en furgonetas desde las cuales «casi era imposible vislumbrar su silueta». Hicieron noche en el parador nacional Molino Viejo y las fans solo pudieron ver, a lo lejos, el serigrafiado del avión, anunciado a los cuatro vientos días atrás. «Tal vez en otra ocasión», reflexionábamos, «Bon Jovi desee, realmente, una bienvenida, y, aunque no sea así, tal vez permita a sus fans que se la den». Noticia Relacionada Suscríbete en EL COMERCIO on+ para descargar las páginas de la edición impresa en formato PDF

