Juan Carnicero deja Foro para formar parte del equipo de turismo del PP Carnicero, ayer, junto a Jorge González-Palacios. / E. C. El que fuera directivo de la agrupación local abandona la formación desilusionado. «No he sentido recompensa al esfuerzo realizado», dice CRISTINA TUERO GIJÓN. Jueves, 4 abril 2019, 01:25

Fue la única cara nueva que Carmen Moriyón incorporó a la comisión directiva de Foro Gijón en 2015 y cuatro años después, con ella totalmente renovada, abandona el partido. Juan Mariano Carnicero Prieto, directivo local de la patronal de hostelería Otea, se ha integrado en el equipo de campaña del candidato del PP, Alberto López-Asenjo, para «aportar» en el área de Turismo y Festejos.

Carnicero fue uno de los grandes apoyos del concejal Esteban Aparicio en las primarias de Foro Gijón que, finalmente, ganó el ya candidato y presidente local, Álvaro Muñiz. Y ha sido precisamente esa experiencia la que le ha servido para tomar la decisión de abandonar la disciplina de la formación en la que aún milita -se dará de baja próximamente-. «Desde que apoyé a Esteban conocí lo que puede llegar a ser Foro. Estoy desilusionado porque no me he sentido recompensado por todo el esfuerzo que yo he dado a la formación», afirmó a EL COMERCIO. Está, además, dolido porque en este tiempo (el que duró la campaña de las primarias y el posterior) «ninguna pesona de Foro me ha llamado para hablar conmigo. Bueno, solo una, Fernando Couto».

Ayer acudía a comunicar su decisión a Divertia y a presentar su renuncia como vicepresidente de la empresa, en la que está en representación de Foro. «En todo caso, si no fuera posible, por cuestiones administrativas, dejar el cargo ahora, le he dicho al gerente que no acudiría a los consejos de administración que pudiera haber en fechas próximas y que delegaría mi voto», explicó. Sin embargo, reconocía que no comunicó su decisión ni a la alcaldesa ni al nuevo presidente de la formación local.

«Estoy ilusionado. Veo que López-Asenjo es una persona que tiene ideas de gestión»

Pero, antes de informar de su marcha, Juan Carnicero participaba el martes en su primera reunión de campaña de la que ya es su nueva formación, el PP, celebrada en el Centro Municipal Pumarín-Gijón Sur. «Alberto me llamó para pedirme que le acompañe con su nuevo equipo y estoy muy ilusionado con el reto. Veo que es una persona que tiene ideas de gestión y a la que puedo aportar muchas cosas», aseguró ayer Carnicero. Porque, añadió, «no es lo mismo estar en el banquillo que estar jugado. Es mejor, por supuesto, estar en el terreno de juego». ¿Eso quiere decir que irá en la lista del PP? «De esto no hemos hablado. Yo voy a ayudar en lo que pueda y a trabajar, como siempre lo he hecho, por Gijón. No hemos hablado de listas», señaló el representante de Otea a nivel local.

Visita a Veranes

Precisamente, el PP, con su candidato local al frente, visitaba ayer el Centro de Seguridad Marítima Integral 'Jovellanos' en Veranes. «Con 20 años de existencia, ha convertido Gijón en un referente en este ámbito tanto a nivel nacional como internacional», explicaba Alberto López-Asenjo. «Debemos seguir apostando por la ampliación de sus instalaciones y por dotarlo de tecnología de vanguardia», aseveró.