Juan Magán revoluciona el Grupo Juan Magán, ayer en el Grupo. / JUAN CARLOS TUERO «Traigo más fusión y riesgos que llevarán la música latina más allá de América» | El Santa Olaya dio comienzo a sus fiestas con un aquatlón interior y un bautismo de buceo para los más pequeños JOSÉ LUIS RUIZ GIJÓN. Sábado, 7 septiembre 2019, 00:40

Juan Magán llegó anoche al Grupo Covadonga para poner a bailar hasta al más pintado. El denominado rey del electro latino presentó su nuevo disco '4.0'. «Tiene más fusión y riesgos que contribuirán a seguir desarrollando una trayectoria saludable de la música latina más allá del continente americano», declaró antes de empezar el concierto. Los actos se repartieron durante todo el día y los socios se disputaron el XXIII maratón de parchís y el torneo de mini golf. En la categoría sub 10 Gonzalo Álvarez se hizo con la victoria, seguido por María Iván y Mario Pidal en segundo y tercer lugar. En sub 14, el primer clasificado fue Óscar Cueto, el segundo Nicolás Sánchez y en tercer lugar quedó Asier de las Heras. Ramiro Fernández, peluquero de la selección inauguró una exposición en la que se pueden conocer sus mejores recuerdos de sus 28 años trabajando con La Roja. «Ahora los futbolistas son los que marcan tendencia en la moda y a mí me vuelven loco y me obligan a estar muy actualizado», reconoció.

El club Santa Olaya dedicó su primer día de fiestas a los niños. Estos disputaron un aquatlón interior en la piscina y un bautismo de buceo que les servirá para poder acceder a esta modalidad deportiva. Una ronda de juegos asturianos y un futbolín hinchable dieron paso a la disco móvil infantil en la carpa.