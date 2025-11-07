Juicio a los butroneros que asaltaron gasolineras por toda Asturias: «No estábamos en Gijón cuando ocurrió» La investigación a cargo de la Guardia Civil atribuye a los cuatro acusados, de origen kosovar, cerca de 21 atracos en el norte de España. Solo comparecieron dos, los otros están en busca y captura

«No estábamos en Gijón y no conozco al acusado». Esta fue la respuesta de los dos acusados que declararon esta mañana en la vista oral celebrada esta mañana en la Audiencia Provincial de Asturias, con sede en Gijón, por los robos perpetrados en el año 2018 en estaciones de carburantes, entidades bancarias y empresas de alimentación de Asturias . De hecho fueron sus únicas palabras. El método que utilizaban solía ser siempre el mismo: accedían a los sitios escalando o haciendo butrones ataviados con pasamontañas. Todo ello con una avanzada especialización, utilizando matriculas falsas y herramientas especializadas.

En total había cuatro acusados, todos ellos de nacionalidad kosovar, etnia albanesa y situación irregular en territorio nacional español, llamados a declarar. Pero solo fueron dos, los otros dos están en paradero desconocido en busca y captura. La banda «con un nivel de especialización inusual», como explicó uno de los agentes de la Guardia Civil con una responsabilidad directa en la investigación. Según su testimonio aportado, el grupo tenía un alto grado de profesionalización, empleando sofisticadas técnicas de butrón y manipulación de alarmas sismológicas y estaba formada por siete miembros en total.

El caso quedó visto para sentencia. La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de tres delitos. Uno de robo continuado con fuerza, otro de pertenencia a grupo criminal y otro de falsedad documental por el asunto de las matrículas. Por todo ello, pide para cada uno de los acusados nueve años y ocho meses de cárcel. La defensa, por su parte, pidió la «absolución» de los acusados argumentando que las pruebas aportadas eran «insuficientes».

La investigación se inició tras el robo en una gasolinera de Gijón el 16 de abril, en el Montico I, donde, según el testimonio del Guardia Civil, accedieron al interior a través del techo y anularon las alarmas. Desde ese momento, se detectó patrones de actuación similares.

Asimismo, estas investigaciones permitieron a los agentes localizar un lugar de ocultamiento, un zulo en el camino de La Perdiz, en la parroquia de Granda. Allí encontraron «herramientas, teléfonos y placas de matrículas falsas». En total, hallaron cinco teléfonos móviles que revelaron la conexión de los sospechosos «con 21 delitos de robo cometidos en León, Lugo y Asturias». En este lugar, los agentes también colocaron cámaras de vigilancia que permitieron grabar parte de la cara de uno de los acusados, al retirarse parcialmente su pasamontañas. «No tengo duda sobre su identidad», declaró el testigo, afirmando que dichas imágenes pertenecían a uno de los acusados que estaba en el banquillo.

Para desarrollar su plan, los acusados adquirieron de manera lícita diferentes herramientas para llevar a cabo operaciones de forzamiento de paredes, techos y ventanas. Según declaró el Guardia Civil, el guardia de seguridad del establecimiento en el que las adquirieron alertó a los agentes al ver a unos hombres «que llevaba un guante al comprar las herramientas».

Antes que el agente, declararon varios agentes testigos tanto de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. Que, aunque hallaron varios indicios en el lugar de las las actuaciones, no encontraron mucho, más ratificando la preparación de los implicados.

En total, la Fiscalía les vincula seis robos en 15 días entre abril y mayo. El primero, el 14 de abril de 2018, a local situado en Las Vegas-Figaredo-Mieres (Asturias), donde se encontraba un cajero automático interior, en la tienda de la estación de servicio Montico I, en la estación de servicio de Montico II, en El Montico–Carreño, en la estación de servicio de Leorio-Gijón, a la altura del número 46 del Camino de La Candelera, en la estación de servicio de carburantes El Pinar, a la altura aproximada del punto kilométrico de la carretera comarcal CU-2, a su paso por la localidad de El Pito-Cudillero (Asturias) y en una empresa en la Avenida de Los Campones, Tremañes- Gijón.