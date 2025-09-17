El gijonés que guardaba 187.000 archivos pedófilos: «Bajaba vídeos de 'lolitas', caza y cocina que era lo que me gustaba» La Policía Nacional que analizó el ordenador del hombre de 76 años declara en el juicio que «las imágenes eran muy impactantes», de niños de muy corta edad sometidos a agresiones sexuales por parte de adultos

Olaya Suárez Gijón Miércoles, 17 de septiembre 2025, 18:14 | Actualizado 18:23h.

Se sentaba en el banquillo de los acusados en el Palacio de Justicia de Gijón un hombre de 76 años que podría ser el vecino de cualquiera. Un ciudadano que aparentemente no levantaba sospechaba alguna pero que en su ordenador almacenaba 187.000, supuestamente, archivos de explotación sexual infantil. Imágenes durísimas de niños de muy corta edad –3, 4, 5 años– siendo objeto de todo tipo de prácticas sexuales por parte de adultos. «Yo buscaba vídeos e imágenes de 'lolitas', que es lo que me gustan, pero entre esas imágenes bajaban también las otras», se excusó Fernando M., para quien la fiscalía solicita siete años de cárcel.

El procesado fue detenido por la Policía Nacional en el verano de 2022 después de una comunicación desde la Comisaría General, en Madrid, en la que alertaban que desde una dirección IP de Gijón se estaban descargando y compartiendo miles de archivos pedófilos. Lo que se encontraron los agentes de la Comisaría de la Policía Nacional es que esa dirección fue que el dueño del ordenador era un hombre de 76 años, un ciudadano aparentemente normal que, presuntamente, escondía un secreto atroz.

«El ordenador era mío y solo yo lo usaba. Un chico con el que tenía relación de la tienda de telefonía me dio el nombre de un programa para bajarme películas y vídeos y como me gusta la pesca, la caza y también las películas de vaqueros, lo usaba para eso. Bueno, y también para ver vídeos de 'lolitas', de jóvenes ya crecidas que son las que me gustaba ver...», relató durante el juicio que se celebró este miércoles en la Sección Octava de la Audiencia Provincial, en Gijón.

Sobre los 187.000 archivos de imágenes menores agredidos sexualmente que la Policía halló en el ordenador aseguró: «Bueno, sí, había veces que al bajar lo que quería se descargan esos otros, los veía y luego los borraba, pero yo no sabía que los compartía con otros usuarios», relató ante el tribunal y ante la fiscal.

Los tres agentes de la Policía Nacional que realizaron el registro en su vivienda y analizaron el ordenador fueron rotundos: «Eran imágenes impactantes y no estaban borradas, estaban en una carpeta», declararon.

El ministerio fiscal considera que los hechos son constitutivos de un delito de distribución de pornografía infantil y solicita, además de los siete años de prisión, una medida de libertad vigilada durante seis años e inhabilitación para ejercer cualquier actividad con menores.