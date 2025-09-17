El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El acusado, durante el juicio celebrado en la Audiencia Provincial, en Gijón. P. Ucha

El gijonés que guardaba 187.000 archivos pedófilos: «Bajaba vídeos de 'lolitas', caza y cocina que era lo que me gustaba»

La Policía Nacional que analizó el ordenador del hombre de 76 años declara en el juicio que «las imágenes eran muy impactantes», de niños de muy corta edad sometidos a agresiones sexuales por parte de adultos

Olaya Suárez

Olaya Suárez

Gijón

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 18:14

Se sentaba en el banquillo de los acusados en el Palacio de Justicia de Gijón un hombre de 76 años que podría ser el vecino de cualquiera. Un ciudadano que aparentemente no levantaba sospechaba alguna pero que en su ordenador almacenaba 187.000, supuestamente, archivos de explotación sexual infantil. Imágenes durísimas de niños de muy corta edad –3, 4, 5 años– siendo objeto de todo tipo de prácticas sexuales por parte de adultos. «Yo buscaba vídeos e imágenes de 'lolitas', que es lo que me gustan, pero entre esas imágenes bajaban también las otras», se excusó Fernando M., para quien la fiscalía solicita siete años de cárcel.

El procesado fue detenido por la Policía Nacional en el verano de 2022 después de una comunicación desde la Comisaría General, en Madrid, en la que alertaban que desde una dirección IP de Gijón se estaban descargando y compartiendo miles de archivos pedófilos. Lo que se encontraron los agentes de la Comisaría de la Policía Nacional es que esa dirección fue que el dueño del ordenador era un hombre de 76 años, un ciudadano aparentemente normal que, presuntamente, escondía un secreto atroz.

«El ordenador era mío y solo yo lo usaba. Un chico con el que tenía relación de la tienda de telefonía me dio el nombre de un programa para bajarme películas y vídeos y como me gusta la pesca, la caza y también las películas de vaqueros, lo usaba para eso. Bueno, y también para ver vídeos de 'lolitas', de jóvenes ya crecidas que son las que me gustaba ver...», relató durante el juicio que se celebró este miércoles en la Sección Octava de la Audiencia Provincial, en Gijón.

Sobre los 187.000 archivos de imágenes menores agredidos sexualmente que la Policía halló en el ordenador aseguró: «Bueno, sí, había veces que al bajar lo que quería se descargan esos otros, los veía y luego los borraba, pero yo no sabía que los compartía con otros usuarios», relató ante el tribunal y ante la fiscal.

Los tres agentes de la Policía Nacional que realizaron el registro en su vivienda y analizaron el ordenador fueron rotundos: «Eran imágenes impactantes y no estaban borradas, estaban en una carpeta», declararon.

El ministerio fiscal considera que los hechos son constitutivos de un delito de distribución de pornografía infantil y solicita, además de los siete años de prisión, una medida de libertad vigilada durante seis años e inhabilitación para ejercer cualquier actividad con menores.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La mujer del ganadero asesinado en Ribadesella dice que los asaltantes hablaban español y repetían: «¿Dónde está el dinero?»
  2. 2 Incendio en una cafetería de Gijón: un hombre sufre quemaduras leves en la cara tras prender la cocina
  3. 3 El hartazgo de un gijonés: «Llevo 18 días sin cobrar la triple gemela del Hípico»
  4. 4 Luto en la abogacía gijonesa por la pérdida de Marta Felgueroso a los 65 años
  5. 5

    Arcelor ve «insostenible» la situación y cree difícil mantener su «configuración industrial» en Asturias
  6. 6 Detenido por atacar con un arma blanca a una menor en un parque en Gijón
  7. 7 Muere un conductor tras un accidente entre dos coches en la A-8 en Valdés
  8. 8

    Varapalo a Asturias: el Gobierno central defiende ante la UE que el peaje de la autopista del Huerna dure hasta 2050
  9. 9

    La investigación del crimen del ganadero riosellano se centra en su entorno
  10. 10 Las patatas bravas de dos asturianos, candidatas a proclamarse mejores del mundo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El gijonés que guardaba 187.000 archivos pedófilos: «Bajaba vídeos de 'lolitas', caza y cocina que era lo que me gustaba»

El gijonés que guardaba 187.000 archivos pedófilos: «Bajaba vídeos de &#039;lolitas&#039;, caza y cocina que era lo que me gustaba»