Juicio en Gijón a cuatro jóvenes portugueses: «Fue una relación sexual consentida, no una violación grupal»

«Su inocencia quedará demostrada. Desde el primer momento se ha aportado un vídeo de 1 minuto y 42 segundos en el que se ve ... a las chicas ofreciéndoles prácticas sexuales a ellos. Fue una relación consentida entre personas adultas, no hubo abuso ni agresión». El abogado del los cuatro jóvenes portugueses acusados de someter a una violación grupal a dos mujeres a las que conocieron durante una noche de copas en Gijón en el verano de 2021 se sentaron en la mañana de hoy miércoles en el banquillo de los acusados de la Sección Octava de la Audiencia Provincial.

El juicio se celebra a puerta cerrada para preservar la identidad de las víctimas, cuya versión aportada es radicalmente opuesta a la de los procesados, para quienes la fiscalía solicita penas de hasta 10 años de prisión. Las denunciantes aseguran que fueron forzadas por los cuatro para mantener relaciones «no consentidas» en un piso turístico del barrio de El Carmen. Según su relato, los conocieron en un pub de la zona de Fomento y accedieron a ir con ellos al piso, pero no para mantener una relación con todos ellos, como así acabó siendo.

Los cuatro procesados declararán en la sesión del juicio previsto para mañana, ya que su abogado, Germán Inclán, solicitó que pudieran ser los últimos en testificar. Dos de ellos llegaron a ingresar en prisión preventiva durante varios meses por estos hechos.